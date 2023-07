Fluminense e Flamengo se enfrentam pela sexta vez na temporada

Pela terceira competição diferente no ano, Fluminense e Flamengo se encontram novamente para o clássico mais charmoso do Brasil. Desta vez, brigando pelas primeiras posições na tabela, os dois clubes se enfrentam em jogo válido pela 15ª rodada do Brasileirão, às 16h, no Maracanã.

Mandante de hoje, o Flu ocupa o quarto lugar com 24 pontos e vem de vitória sobre o Internacional por 2 a 0 na rodada anterior. O Flamengo, vice-líder com 26 pontos, jogou no meio de semana pela Copa do Brasil, e superou o Athletico-PR por 2 a 0, avançando para as semifinais.

Agora, com o foco no Campeonato Brasileiro, as duas equipes querem diminuir a distância para o líder Botafogo, que na noite de sábado levou a melhor sobre o RB Bragantino por 2 a 0 e chegou a 39 pontos.

Nos cinco jogos realizados entre Fluminense e Flamengo, o equilíbrio é predominante. Foram duas vitórias para cada lado e um empate, com o título carioca a favor do tricolor das laranjeiras e a vaga da Copa do Brasil para o rubro-negro.

Flu busca manter o bom desempenho em casa

Jogando como mandante no Brasileirão, o tricolor carioca não sabe o que é perder. Com incríveis 80,9% de aproveitamento, o Flu conquistou 17 pontos em seus domínios, com cinco vitórias e dois empates.

Para manter a boa campanha, o técnico Fernando Diniz terá o retorno de John Árias e Paulo Henrique Ganso, além do lateral esquerdo Marcelo, que durante a semana chegou a ser dúvida para o confronto.

O experiente Felipe Melo, que chegou a ser substituído na última rodada, é outro que estará em campo. Por outro lado, o atacante Keno desfalcará a equipe, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Provável escalação: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Martinelli, Lima e Ganso; Arias e Cano.

Fla não quer perder o Botafogo de vista

Invicto no Brasileirão há três rodadas, o rubro-negro não quer deixar a distância para o primeiro colocado aumentar. Para isso, vencer o clássico de hoje é fundamental para a pretensão da equipe comandada por Jorge Sampaoli.

O ataque do Flamengo é a principal esperança para sair de campo com os três pontos. Com 27 gols marcados, o Fla é a equipe que lidera o quesito no Campeonato Brasileiro.

Na formação inicial, o trio ofensivo deve ser formado por Éverton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol. No meio campo, Allan disputa com Thiago Maia uma vaga para atuar ao lado de Victor Hugo e Gérson.

Na defesa, duas mudanças são certas. O zagueiro Fabrício Bruno e o lateral esquerdo Ayrton Lucas estão fora, suspensos pelo terceiro cartão amarelo durante o empate contra o Palmeiras.

Com isso, Léo Pereira deve voltar ao time titular e formar a dupla de zaga com David Luiz. Na lateral esquerda, o experiente Filipe Luís deve ser a escolha para ocupar a posição entre os 11 iniciais.

Provável escalação: Matheus Cunha, Wesley, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Allan (Thiago Maia), Victor Hugo, Gerson, Ribeiro e Arrascaeta; Gabriel.

Arbitragem

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (Fifa-DF);

Assistente 1: Rafael da Silva Alves (Fifa-RS);

Assistente 2: Leonardo Carvalho Rocha (GO);

Árbitro de Vídeo (VAR): Wagner Reway (Fifa-PB).