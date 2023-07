"Tivemos uma diferença de jogo maior que dois gols", afirma Sampaoli após vitória do Flamengo

O Flamengo foi até o Rio Grande do Sul para encarar o Grêmio pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil e venceu pelo placar de 2 a 0. Em entrevista coletiva, o técnico Jorge Sampaoli afirmou que o time Rubro-Negro foi amplamente superior.

"A diferença futebolística foi maior do que dois gols. Penso que o time jogou uma definição de semifinal de Copa do Brasil e superou amplamente o Grêmio. Valorizar o resultado não é tão significativo quanto a maneira como jogamos."

O treinador argentino também foi perguntado se essa foi a melhor atuação do time desde que assumiu o cargo, Sampaoli concordou e destacou a paciência do time ao segurar a bola e trocar passes com tranquilidade.

"Acho que sim. Foi um jogo que a equipe não acelerou e trocou muito passes no campo rival. Dominou o jogo e se defendeu com a bola. A partir de agora temos que encontrar essa forma para jogar sempre desta maneira. E Filipe nos deu a possibilidade de ter uma melhor saída de bola."

Sampaoli elogia Wesley e fala sobre críticas dos torcedores

O comandante Rubro-Negro também foi perguntado sobre a ausência do lateral direito Wesley, que fez uma grande partida, para o jogo de volta da competição.

"Ele foi titular em 95% dos minutos do time, ele teve uma grande progressão nesse jogo.Mas hoje entrou o Varela e Matheuzinho está recuperado e terá muito tempo para o segundo jogo. Seguramente teve muita consolidação tendo em vista o jogo que ele teve, mas agora é pensar em outro jogador para esta partida."

Sobre as críticas que vinha recebendo por parte da torcida Rubro-Negra, Sampaoli afirmou que não dá muita atenção a isso e que prefere trabalhar para melhorar e entregar resultado.

"Tenho tanto tempo nisso que não escuto. Trabalho, dou o melhor que tenho pelo clube e busco que o time alcance o protagonismo. Às vezes conseguimos, às vezes não. Sou só um trabalhador dessa profissão. Não me agradam muito os elogios e também não me entristecem as críticas. Essa profissão é assim, é preciso aceitar e trabalhar."

Agenda

O Flamengo volta a campo no próximo sábado (29), às 21h, quando visita o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro. A partida de volta da Copa do Brasil será no próximo dia 16 de agosto.