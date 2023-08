São Paulo tem atuação abaixo e perde para San Lorenzo na Sul-Americana

Na noite desta quinta-feira (3), o São Paulo foi derrotado pelo San Lorenzo por 1 a 0, no Estádio Novo Gasómetro, em duelo válido pela partida de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2023. O gol da partida foi marcado por Bareirio, após grande desatenção geral da defesa São-Paulina.

O duelo foi marcado por muitos erros de passe e poucas chances de gol criadas pela equipe de Dorival Jr. No primeiro tempo se pôde ver uma partida extremamente truncada entre os times, com pouquíssimas chances criadas por ambas, e nenhuma com perigo eminente e com atuações bem sólidas das zagas.

Na segunda etapa, logo aos 5 minutos, a equipe Argentina armou um contra-ataque veloz, trocou passes até o campo adversário, e com um cruzamento na medida, que foi escorado para o meio da área, Bareiro aproveitou a desorganização da defesa tricolor e apenas teve o trabalho de tirar do goleiro rafael e abrir o placar do confronto.

Após o gol sofrido, os argentinos se postaram no campo defensivo e, por parte do São Paulo, o elenco conseguiu chegar poucas vezes a meta de Batalla, e sem eficiência, não marcaram gols e assim decretando mais uma derrota sob o comando de Dorival Jr, tendo de reverter o resultado no Morumbi, na próxima quinta-feira (10), às 19h.

Efetividade Zero

Foto:Divulgação/São Paulo

Na primeira etapa, não se teve muitas coisas relevantes, as equipes começaram o jogo de forma muito truncada, com muitos erros de saídas de bola, e passes de curta distância, mas durante grande parte foi nítido o domínio do El Ciclón, com a grande porcentagem da posse de bola, mas mesmo assim, não criou muitas chances de gol e não trouxeram grande trabalho ao goleiro são-paulino Rafael.

O Tricolor Paulista, assim como seu adversário, não criou grandes chances de gol, e chegou a meta de Batalla pouquíssimas vezes, e essas, sem nenhuma efetividade e assim terminando a primeira etapa empatada e sem gols marcados.

San Lorenzo marca e se garante no campo defensivo

Foto:Divulgação/São Paulo

Na segunda etapa, os Cuervos começaram novamente tendo certo domínio, e logo aos 5 minutos, um contra-ataque foi formado, e já no campo ofensivo, Garay recebeu a bola e sem pensar muito fez um cruzamento na medida na área, que chegando na cabeça de Mareiro, surpreendeu a zaga são-paulina, e escorou para seu companheiro Bareiro, que saiu sozinho, devido a um grande erro coletivo dos brasileiros, e somente teve o trabalho de tocar para as redes e sair para o abraço, San Lorenzo na frente.

Mesmo após o gol sofrido, o tine de Dorival Jr não esboçava muita reação, mesmo com as entradas de Michel Araujo, David e Pato, a equipe não foi capaz de produzir muitas oportunidades, e os argentinos que acabaram se aproveitando disso, se postaram completamente no campo defensivo, e assim conseguiram parar completamente qualquer ataque que o tricolor armasse, e assim decretou a vitória em Buenos Aires e levou a vantagem para o duelo de volta.

Por quê James Rodríguez e Lucas Moura não jogaram?

Muitos torcedores São-Paulinos se perguntaram o motivo da ausência dos dois novos reforços da equipe James Rodríguez e Lucas Moura, e o motivo é de que o prazo de inscrição para a fase das oitavas de final foi encerrado antes de ambos terem resolvido a parte burocrática de seus contratos, como documentação e vistos.

Próximos Compromissos

O São Paulo volta ao gramados no próximo domingo (6), em que terá de enfrentar a equipe do Atlético-MG, no Estádio do Morumbi, às 16h. O confronto é válido pela 18ª rodada do Brasileirão 2023. No qual o Tricolor Paulista se encontra em oitavo lugar, com 26 pontos conquistados.

O San Lorenzo tem seu próximo compromisso na próxima quinta feira, contra o próprio São Paulo, no Estádio do Morumbi, às 19h. O duelo é válido pela partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2023, que definirá o clube que avançará as quartas de final da competição.