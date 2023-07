Dorival exalta empate com RB Bragantino: "Entendo que aqui é muito difícil pontuar"

Na tarde deste domingo (9), São Paulo e RB Bragantino empataram em 0 a 0, no Estádio Nabi Abi Chedid, pela décima quarta rodada do Campeonato Brasileiro 2023. A partida foi bem disputada, tendo a equipe de Bragança tendo dominado a partida durante a primeira etapa, no segundo tempo, após as mudanças realizadas na equipe tricolor, a equipe melhorou e conseguiu criar algumas boas chances. Entretanto, ambas as equipes pecaram na eficiência ofensiva e acabaram saindo empatadas sem gols.

Partida difícil

Após o confronto, o treinador Dorival Jr fez sua análise da partida, e deixou bem claro a dificuldade que o Massa Bruta impõem em sua casa, e também citou os motivos de ter entrado com uma escalação alternativa.

"Jogo disputado, que sabíamos da intensidade da partida. Não foi um jogo técnico, brilhante, bonito, mas exigiu muito das duas equipes. E o São Paulo, mesmo com um time alternativo, tentou fazer o melhor jogo possível, entendendo que aqui é muito difícil de se jogar e levar pontos."

"Acredito que tenha sido importante o ponto somado na sequência da competição, até porque voltamos a ter uma segurança na nossa linha de zagueiros, sem que tomássemos gols nos últimos quatro jogos. Isto é importante e talvez seja o principal ponto da primeira arrancada que tivemos."

Decisão de quinta-feira

O comandante falou bastante após o duelo sobre a grande decisão de quinta-feira, a partida de volta contra o rival Palmeiras, pelas quartas de final da Copa do Brasil, no Allianz Parque.

"Acho que em momento nenhum, espero que não entre (o extracampo), que o jogo seja decidido em campo. Tanto Palmeiras quanto o São Paulo têm capacidade suficiente para resolverem a partida ali dentro, que a arbitragem seja tranquila e equilibrada, que não interfira diretamente no resultado."

"É minha torcida e vamos procurar fazer a melhor partida possível. Sabemos as dificuldades de se jogar contra o Palmeiras lá. O pequeno histórico negativo (atual do Palmeiras), se podemos colocar desta forma, não quer dizer nada. O Palmeiras dentro do seu campo é muito forte, competitivo."

Pato está de volta!

Foto: Divulgação/São Paulo

Após muita espera da torcida são-paulina, o atacante Alexandre Pato fez a sua reestreia na equipe, em sua terceira passagem pelo tricolor do Morumbi, e após ser perguntado pelo repórter Lucas Wood, da VAVEL Brasil, Dorival comentou sobre a importância técnica e psicológica que o atacante traz ao elenco.

"Eu acho muito importante, é um momento importante na carreira do Alexandre, espero que ele volte muito bem, foram apenas os primeiros 15 minutos de uma reestreia, é muito cedo ainda, mas é um jogador que tem uma vivência muito grande, uma experiência acima do normal e pode contribuir muito para o nosso grupo, até porque o nosso grupo é muito jovem e é natural que necessite de muitas orientações, de correção de muitos detalhes, que na grande maioria das vezes é passado também pela comissão técnica, mas em outros momentos também pelos próprios companheiros, e o Alexandre Pato pode fazer isso, e pode contribuir muito com a equipe."

Matheus Belém

Foto: Divulgação/São Paulo

Por parte dos jogadores que atuaram dentro das quatro linhas, o jovem zagueiro do São Paulo, Matheus Belém falou um pouco da felicidade em poder ter atuado nesta tarde, e que recentemente foi chamado de volta ao sub-20, mas por conta de uma lesão de Alan Franco, ele recebeu a oportunidade.

"Muito feliz, é o que eu sempre esperei, o que eu sempre quis, a três dias atras eu recebi a noticia de que eu ia voltar para o sub-20, como o Alan machucou contra o Palmeiras, e por conta disso eu fui chamado e pude ajudar a equipe na partida de hoje. A gente queria sair com a vitória, mas o empate fora de casa também e muito importante."

Próximo Compromisso

O São Paulo volta a campo nesta quinta-feira, em que terá de enfrentar seu rival Palmeiras, pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil, no Allianz Parque, às 20h. O confronto de ida foi realizado no Morumbi, no qual o tricolor paulista saiu vencedor por 1 a 0, com o gol marcado por Rafinha.