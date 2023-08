Sem vencer há três jogos, Santos recebe Athletico buscando se recuperar no Brasileirão

Na tarde deste sábado (5), em duelo válido pela 18° rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos encara o Athletico-PR na Vila Belmiro, às 16h (horário de Brasília). Os times vivem momentos diferentes na competição, com o time da casa brigando na parte de cima da tabela e os visitantes brigam pelo G-6.

A equipe da baixada santista vem de uma derrota por 1 a 0, para o Fluminense, no estádio do Maracanã, caindo para a 15ª colocação (17 pontos) e ficando próximo da zona de rebaixamento. Pelo outro lado, o Furacão vem de um empate emocionante, na Ligga Arena, em 3 a 3, contra o Cruzeiro, chegando em 7º lugar (27 pontos) na classificação, visando entrar no G6 nessa próxima rodada do brasileirão. Mas os visitantes também jogaram durante a semana pela Copa Libertadores, pelas oitavas de final, foram derrotados pelo Bolívar, por 3 a 1, na Bolívia.

O peixe teve a semana livre de partidas, por conta dos jogos de competições internacionais. Podendo focar nos treinos com calma e executar todas a jogadas ensaiadas pelo comandante santista. Já os paranaenses disputaram um jogo duríssimo, pela Libertadores, na altitude boliviana e saindo derrotados, mesmo assim chegam para o confronto sem poupar nenhum atleta.

O retrospecto entre os clubes nos últimos cinco jogos é bem equilibrado, com duas vitórias para cada lado e apenas uma derrota. A última batalha ocorreu na mesma competição, no ano de 2022, com um triunfo paulista, por 2 a 0, na mesma Vila Belmiro.

Desfalques

Santos

A equipe comandada por Paulo Turra, não possui nenhum desfalque de peso para o duelo desse final de semana.

Athletico-PR

O treinador interino Wesley Carvalho só não contará com a presença de Arturo Vidal, que cumprirá suspensão, após terceiro amarelo.

Prováveis escalações

Santos

João Paulo; Gabriel Inocêncio (João Lucas), Joaquim, João Basso (Alex) e Dodô; Rodrigo Fernández, Dodi, Jean Lucas e Lucas Lima; Mendoza e Marcos Leonardo. Técnico: Paulo Turra

Athletico-PR

Bento; Madson, Zé Ivaldo, Thiago Heleno (Matheus Felipe) e Esquivel; Hugo Moura, Erick e Vitor Bueno; Cuello, Canobbio e Vitor Roque. Técnico: Wesley Carvalho

Arbitragem

Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (FIFA) e Felipe Alan Costa de Oliveira

VAR: Emerson de Almeida Ferreira