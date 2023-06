Com Morumbi lotado, São Paulo e Palmeiras fazem Choque-Rei no Morumbi

Na tarde deste domingo (11) às 16h, o São Paulo enfrenta o Palmeiras, em casa, em partida válida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

Bom momento das equipes

Ao contrário do que tem sido comum acontecer em clássicos Choque-Rei, as duas equipes estão em bom momento. Pelo lado do time mandante, o São Paulo perdeu apenas 2 das últimas 15 partidas. Por outro lado, o Palmeiras foi derrotado em 3 oportunidades nos últimos 20 jogos.

Nos jogos do meio de semana, na quinta-feira (08), o São Paulo goleou o Tolima-COL por 5 a 0 no Morumbi, em jogo válido pela Copa Sul-Americana, com o resultado, o tricolor encaminhou a sua classificação para a próxima fase da competição. Na quarta-feira (07), o Palmeiras tomou um grande susto ao sair perdendo por 2 a 0, em casa, para o Barcelona-EQU, mas o time de Abel Ferreira virou o jogo para 4 a 2 no segundo tempo.

No retrospecto do Choque-Rei, são registradas 334 partidas, com 114 vitórias para o São Paulo, 111 triunfos para o Palmeiras, e 109 empates.

Com ótimas notícias vindo do Departamento Médico, Dorival terá força máxima

O técnico são paulino poderá contar com Wellington Rato, que se recuperou de uma gripe, e Rodrigo Nestor, recuperado de fadiga muscular. Erison também deve estar presente, pelo menos no banco de reservas, por também estar recuperado de lesão. Neste sentido, a única peça que Dorival não pode contar é Alexandre Pato, que ainda não foi regularizado e não pode estrear.

Provável escalação: Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor e Michel Araújo (Wellington Rato); Luciano e Calleri.

Verdão irá ao clássico com desfalques importantes

Abel Ferreira não poderá contar com Gustavo Gomez, por suspensão, além de Marcos Rocha, Atuesta e Murilo, por lesão. A expectativa é que o jovem Naves forme a dupla de zaga titular com Luan.

Provável escalação: Weverton; Mayke, Naves, Luan e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Dudu, Artur e Rony.

Árbitro: Raphael Claus (SP-FIFA)

Assistente 1: Alex Ang Ribeiro (SP-FIFA)

Assistente 2: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP)

Árbitro de Vídeo (VAR): Wagner Reway (PB- VAR FIFA)