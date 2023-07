Róger Guedes ultrapassa Jô e se torna maior artilheiro da Neo Química Arena pelo Corinthians

Neste sábado (29), o camisa 10 do Timão, Róger Guedes, fez história ao se tornar o maior artilheiro da Neo Química Arena pelo Corinthians, ultrapassando um recorde que pertencia a Jô. Com 31 gols em 64 jogos, sua média supera a do ex-centroavante, que havia anotado 30 gols em 84 partidas.

A conquista da marca aconteceu no jogo da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Vasco, onde Guedes marcou o terceiro gol do Timão na partida, fechando a vitória por 3 a 1. Desde que chegou ao Corinthians em 2021, o jogador já disputou 126 jogos com a camisa alvinegra, marcando um total de 43 gols, sendo 31 deles na Neo Química Arena.

"Estou muito feliz, mais uma vez Deus me abençoando. Fico feliz de passar o Jô, que é um grande jogador também, e fico feliz em bater essa meta pessoal. Agora estou na história da Arena Corinthians."

Além de Róger Guedes e Jô, a lista dos maiores artilheiros do Corinthians na Neo Química Arena inclui nomes como Ángel Romero, com 27 gols, Jadson, com 24 gols, e Renato Augusto, com 16 gols.

Confira o Top-10 completo dos maiores artilheiros do Corinthians na Neo Química Arena

1. Róger Guedes - 31 gols em 64 jogos

2. Jô - 30 gols em 84 jogos

3. Ángel Romero - 27 gols em 112 jogos

4. Jadson - 24 gols em 112 jogos

5. Renato Augusto - 16 gols em 94 jogos

6. Paolo Guerrero - 15 gols em 25 jogos

7. Gustavo Silva - 14 gols em 69 jogos

8. Rodriguinho - 14 gols em 76 jogos

9. Vagner Love - 13 gols em 61 jogos

10. Yuri Alberto - 13 gols em 33 jogos

O Corinthians se prepara para enfrentar o Newell’s Old Boys, na Argentina, em jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana, marcado para esta terça-feira (1°) às 21h30.