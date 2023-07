Internacional recebe Palmeiras em busca de recuperação no Brasileirão

Após a derrota fora de casa para o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, o Internacional volta a campo para encarar o Palmeiras, que vem de tropeços nas últimas partidas. As duas equipes se enfrentam em jogo válido pela 15ª rodada do Brasileirão, às 18h30, no estádio Beira-Rio.

Décimo colocado com 21 pontos, o Colorado vinha numa sequência de 10 partidas sem derrotas, sendo seis delas pela competição nacional. Porém, o empate em casa contra o Cruzeiro e a derrota para o Flu fez o clube despencar quatro posições na tabela de classificação.

Agora, novamente em seus domínios, o time comandado por Mano Menezes quer aproveitar a má fase do adversário de logo mais para se recolocar na briga pelo G-4. Atualmente, a distância para o quarto colocado é de três pontos.

Já o Palmeiras vem numa série de quatro jogos sem vencer pelo Brasileiro, com duas derrotas e dois empates. Além disso, o time comandado por Abel Ferreira foi eliminado em casa pelo São Paulo na Copa do Brasil na última quinta-feira.

O Alviverde agora quer virar a chave e retomar a disputa pelas primeiras posições no campeonato nacional. Em quinto lugar com 24 pontos, o time busca os três pontos fora de casa para voltar ao G-4.

No histórico do confronto, o Inter leva vantagem sobre o Palmeiras. Em 88 jogos oficiais, o Colorado venceu 37 vezes, contra 27 triunfos do time paulista, além de 24 empates.

Internacional tem retorno de capitão

Depois de cumprir suspensão na última rodada, o camisa 10 Alan Patrick volta a estar disponível no elenco e deve começar entre os titulares logo mais. Por outro lado, Johnny deve desfalcar o time mais uma vez.

No meio de campo, Aránguiz disputa com Campanharo uma vaga entre os titulares. No ataque, Enner Valencia, principal contratação do clube na janela de transferências, disputa com Luiz Adriano a vaga para jogar ao lado de Wanderson.

Provável escalação: John; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Rômulo, Aránguiz (Campanharo), Carlos de Pena e Alan Patrick; Wanderson (Luiz Adriano) e Enner Valencia.

Palmeiras tem três desfalques importantes

Para logo mais, Abel Ferreira não poderá contar com jogadores de peso entre os titulares. Dudu, Rony e Mayke, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, estão fora da partida.

Para o lugar deles, o treinador palmeirense deve optar por Marcos Rocha na lateral direita e Artur e Luís Guilherme no ataque. Além deles, Endrick deve seguir como titular e fechar o trio ofensivo.

No meio campo, Gabriel Menino disputa com Richard Ríos uma vaga para atuar ao lado de Zé Rafael e Raphael Veiga.

Provável escalação: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino (Richard Ríos) e Raphael Veiga; Luis Guilherme, Endrick e Artur.

Arbitragem

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE);

Assistente 1: Bruno Raphael Pires (Fifa/GO);

Assistente 2: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA);

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (Fifa/RJ).