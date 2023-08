Monaco iguala proposta do Chelsea pelo jovem atacante Deivid Washington do Santos

O cenário de transferências internacionais no futebol ganha mais um capítulo intrigante com o Monaco, da França, igualando a proposta do Chelsea, da Inglaterra, pelo promissor atacante Deivid Washington, do Santos. O jogador de 18 anos se tornou objeto de desejo de ambos os clubes, com os franceses utilizando sua prioridade de contratação adquirida durante a negociação do volante Jean Lucas.

Após aceitar a proposta do Chelsea e informar o Monaco sobre a decisão, o Santos concedeu ao clube francês um prazo de 48 horas para responder. Hoje, terça-feira (8), o Monaco tornou a disputa mais acirrada ao igualar a oferta. Agora, a bola está nas mãos do jovem atleta, Deivid Washington, que deve tomar a decisão que influenciará seu futuro no mundo do futebol.

Além de utilizar sua prioridade de contratação, o Monaco também apresentou condições mais atraentes do que as oferecidas pelo Chelsea. Enquanto a proposta inglesa prevê um pagamento fixo de 15 milhões de euros, com um adicional de 5 milhões de euros em bônus por metas alcançadas, o Monaco foi além. O clube francês ofereceu 16 milhões de euros como pagamento fixo, somados a mais 4 milhões de euros em bônus relacionados a objetivos.

Foto: Raul Baretta / Santos FC

Devido a proposta do Chelsea, Deivid não foi utilizado pelo, hoje, ex-técnico do clube, Paulo Turra, no último sábado (5) no empate por 1 a 1 com o Athletico. O centroavante é uma das principais promessas formadas nas categorias de base do Santos nos últimos anos, inclusive, clubes como Atlético de Madrid, Real Madrid e Borussia Dortmund já especularam o jovem.

Deivid Washington teve sua estreia na equipe principal nesta temporada, somando 16 jogos e dois gols marcados. Um possível venda ao Chelsea seguiria os passos de Ângelo, que também foi transferido para os Blues. Outro nome que chama a atenção dos europeus é o atacante Marcos Leonardo, artilheiro brasileiro no Mundial Sub-20, poderá ser uma possível próxima venda do clube santista.