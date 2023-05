Em dia histórico nas arquibancadas, Sport vence Botafogo-SP com dois de Vagner Love

Em um dia histórico para a Ilha do Retiro, onde toda a torcida era formada apenas por torcedoras, crianças e pessoas com deficiência, o Sport Recife venceu por 3 a 0 a equipe do Botafogo-SP, com dois gols de Vagner Love e um contra de Márcio Gleyson, e manteve 100% de aproveitamento em casa.

Com um primeiro tempo abaixo do que o Sport vinha fazendo durante toda a temporada, como por exemplo em partidas da Copa do Nordeste e o jogo contra o Coritiba, o clube de Recife não conseguiu imprimir seu ritmo. A situação só começou a mudarno final da primeira etapa. Aos 30, o Botafogo-SP teve um pênalti, que foi invalidado após revisão do VAR. Já nos acréscimos, o zagueiro Márcio Gleyson faz um gol contra e deixou a equipe do Leão da Ilha à frente do placar.

No segundo tempo, a equipe paulista voltou a campo com três substituições na intenção de reverter o placar logo no início do jogo e sair com os três pontos, mas quem conseguiu se dar melhor foram os donos da casa. Aos 15 da etapa final, Vagner Love ganhou da marcação adversária, arrancou e finalizou no canto do goleiro Victor Bernardes. A partida, aliás, contou com mais uma grande atuação desse que é um dos artilheiros da equipe em 2023. Já no final do jogo, aos 43, Vagner Love recebeu na grande área, driblou o goleiro e faz 3 a 0, fechando de vez a conquista de mais três pontos para o Leão.

Qual o motivo da restrição de público?

A restrição de público se deu no jogo deste sábado (20), em virtude de uma punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva ao Sport, pela invasão de campo no Brasileiro do ano passado. O clube, que já pagou três jogos de suspensão sem público na Ilha do Retiro, agora terá outros dois jogos sem a participação de homens - ambos novamente na casa do Leão, nas mesmas condições, com o Avaí e o ABC.

Próximos Jogos:

A equipe do Sport Recife enfrenta o Criciúma pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, na quarta-feira, às 21h30, no Estádio Heriberto Hülse. Já a equipe do Botafogo-SP recebe a equipe do Mirassol, na próxima terça-feira, às 19h, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia.