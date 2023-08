Athletico é eliminado da Libertadores e Vitor Roque comenta: "Ainda temos objetivos a cumprir"

Em uma noite de altos e baixos na Ligga Arena, o Athletico-PR viu suas expectativas de avançar na Copa Libertadores serem frustradas ao ser derrotado pelo Bolívar nos pênaltis por 5 a 4. O Furacão entrou em campo na noite desta terça-feira (08) precisando de uma vitória com ao menos dois gols de diferença diante do seu torcedor. Já que na última semana, havia perdido na Bolívia pelo placar de 3 a 1.

O confronto foi marcado por uma atuação determinada do Furacão, que buscou propor o jogo e conseguiu marcar dois gols, pelos pés de Fernandinho e Vitor Roque. No entanto, a tão almejada terceira bola na rede, que daria a classificação direta, não se concretizou e, apesar da vitória por 2 a 0 no tempo regulamentar, o placar agregado de 3 a 3 não foi suficiente para reverter o resultado adverso da partida de ida, levando a decisão para os pênaltis.

Nas penalidades, ambas as equipes demonstraram eficácia nas cobranças. Entretanto, no último arremate, Thiago Heleno acertou o travessão, determinando a eliminação do Athletico-PR da competição continental.

Palavra do artilheiro

Vitor Roque, figura central no embate e autor do gol que levou a partida para os pênaltis, lamentou a eliminação e expressou sua decepção diante do resultado, mas ressaltou o compromisso da equipe em focar em seus objetivos no Campeonato Brasileiro e enfatizou a importância de se reerguer na temporada.

"Tentamos, propusemos o jogo, conseguimos fazer os dois gols, mas faltou o terceiro para sair com a classificação sem precisar dos pênaltis. Não aconteceu. Agora é levantar a cabeça e seguir trabalhando porque temos objetivos no Brasileiro a cumprir" - afirmou o atacante.

Com o foco rapidamente direcionado para o Campeonato Brasileiro, o Athletico-PR se prepara para enfrentar o Cuiabá. O clube paranaense atualmente ocupa a sétima posição na tabela de classificação, com 28 pontos. A equipe comandada por Wesley Carvalho busca manter a consistência e subir uma escalada rumo ao topo da classificação.