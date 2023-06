Bento brilha nos pênaltis e Athletico se classifica para as quartas da Copa do Brasil

O Botafogo venceu o Athletico no tempo normal por 1 a 0, mas acabou tendo a infelicidade de ir para os pênaltis contra o clube que mais vence disputas de penalidades nos últimos dez anos. Com isso, acabou perdendo a disputa por 4 a 2. O Furacão está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, após eliminar o Fogão , no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

O gol no tempo regulamentar foi de Francisco Soares aos 17 do primeiro tempo. Nas cobranças de penais os gols pela equipe da casa foram de Marlon Freitas e Lucas Fernandes. Já para os visitantes foram de Thiago Heleno, Vítor Bueno, David Terans e Alex Santana.

O jogo iniciou equilibrado com a primeira chance sendo do Athletico, aos oito minutos. Canobbio cobrou falta que foi para a linha de fundo. Botafogo respondeu com Eduardo cabeceando para defesa de Bento. Os donos da casa passaram a dominar o jogo abrindo o placar aos 17 minutos. Tiquinho Soares recebeu passe na área e finalizou sem chance para Bento. Depois do gol dos mandantes, os visitantes tentaram aproveitar os espaços, mas paravam na forte defesa botafoguense. Nos minutos finais, o duelo seguiu o mesmo.

No segundo tempo, os mandantes buscaram o segundo gol, criando boa chance aos nove minutos. Após troca de passes, a bola chegou em Júnior Santos, que chutou e Bento defendeu. Depois, Victor Sá recebeu passe na área e chutou pela linha de fundo. Com os sustos, o Athletico melhorou a marcação. Os paranaenses chegaram ao ataque, mas pecaram na hora de finalizar. O Botafogo voltou a assustar aos 34 minutos, em cabeceio de Tiquinho Soares. Os paranaenses seguraram o resultado levando para decisão por pênaltis.

Cobranças de pênaltis

Nas cobranças de penalidades máximas, o goleiro Bento brilhou defendendo duas cobranças feitas por Tiquinho Soares e Tchê Tchê, porém, o Botafogo chegou a converter em outros dois chutes com Marlon Freias e Lucas Fernandes que não deram chance para o goleirro em duas cobranças perfeitas. Já o Athletico converteu todas as batidas com Thiago Heleno, Vítor Bueno, David Terans e Alex Santa, para avançar na Copa do Brasil de forma categórica, merecendo a alcunha de melhor time em cobranças de penalidade.

Sequência

A equipe de Paulo Turra espera sorteio, ainda sem data marcada, para saber seu próximo confronto na Copa do Brasil. Porém, os times se enfrentam de novo pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. No próximo sábado (3), o Athletico recebe o Botafogo, às 18h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba.