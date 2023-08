Athlético-PR vence o Bolívar, mas é eliminado nos pênaltis e se despede da Libertadores

Na noite desta terça-feira, o Athletico-PR venceu o Bolívar por 2 a 0 na Arena da Baixada, no entanto, teve que dizer adeus à sua participação na Libertadores.

Depois do placar de 3 a 1 a favor dos bolivianos em La Paz, o Furacão levou a partida para a disputa de pênaltis, onde Thiago Heleno acabou errando sua última cobrança. O Bolívar está classificado para as quartas de finais da competição.

Athletico abre a contagem no primeiro tempo

A partida de volta das oitavas de finais teve início com o Athletico-PR buscando pressionar o adversário para reverter a desvantagem no placar agregado. Canobbio e Vitor Roque eram os jogadores mais perigosos do Furacão na partida.

E a pressão surtiu efeito. Canobbio fez boa jogada e foi parado pela marcação apenas com toque de mão. Com o auxílio do VAR, o árbitro marcou pênalti. Fernandinho bateu com categoria e converteu.

O Bolívar até conseguiu empatar nos minutos finais do primeiro tempo, mas o árbitro anulou o gol, que gerou muita reclamação dos bolivianos.

Pressão resulta no segundo gol e leva disputa para os pênaltis

Após o intervalo, o Athletico continuou dominando o desenrolar do jogo. O Furacão realizou no mínimo dez finalizações. Canobbio se destacou ao criar diversas jogadas ofensivas e aplicar pressão na marcação.

O Bolívar teve até a oportunidade de iniciar o segundo tempo em vantagem, no entanto, Bento defendeu: primeiro aos três minutos e depois aos 11. Durante o momento de pressão do Bolívar, o goleiro conseguiu afastar o perigo.

O Bolívar não conseguiu marcar, enquanto o Athletico, com persistência, levou a partida para a disputa de pênaltis aos 21 minutos. Canobbio recebeu a bola em uma situação complicada, a dominou e encontrou Vitor Roque livre. O atacante dominou e mandou a bola para o fundo da rede.

Khellven, Erick, Canobbio e Vitor Roque tiveram outras oportunidades para marcar o terceiro gol, mas a definição acabou ocorrendo mesmo nos pênaltis.

Bolívar classificado

Na cobrança de pênaltis, o Bolívar marcou todas as suas cinco cobranças. O Athletico marcou as quatro primeiros, todas muito bem batidas. Mas na quinta cobrança, Thiago Heleno encheu o pé e acertou o travessão. Fim do sonho do Furacão e classificação do Bolívar para a próxima fase. Os bolivianos vão enfrentar o Internacional.