Inglaterra e Colômbia se enfrentam pelas quartas de final da Copa do Mundo Feminina

A bola rola para Inglaterra e Colômbia neste sábado às 7h30 (horário de Brasília), no Stadium Australia, em Sidney. Este será o segundo confronto recente em Copas do Mundo entre as equipes. Em 2018, nas oitavas de final da Copa do Mundo Masculina, depois de um jogo de tirar o fôlego, a Inglaterra venceu nos pênaltis por 4 a 3, após empate por 1 a 1 no tempo normal.

O lado Inglês

As atuais campeãs europeias eliminaram a Nigéria nos pênaltis, para chegarem até as quartas de final. Na fase de grupos, as inglesas venceram, mas não convenceram. Apesar do 100% de aproveitamento e a liderança do grupo D, as vitórias contra Haiti, Dinamarca e China, tiveram o desempenho aquém do esperado. Porém, as Lionesses ainda estão invictas na competição e seguem favoritas.

O lado colombiano

As vice-campeãs da copa América, por outro lado, vem surpreendendo. As colombianas conquistaram o primeiro lugar do grupo H, após vencerem a Coréia do Sul e a fortíssima Alemanha, mas perderem para Marrocos. Nas oitavas, foi a vez de eliminarem as jamaicanas, após vitória por 1 a 0.

Desfalques

Inglaterra

A técnica Sarina Weigmann não contará com a estrela Lauren James, que foi expulsa a última partida após pisar na adversária

Colômbia

O técnico Nelson Abadía vai com força máxima em busca da vaga inédita para a semifinal.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inglaterra

Mary Earps; Jesus Carter, Millie Bright e Alex Greenwood; Lucy Bronze, Georgia Stanway, Keira Walsh e Rachel Daly; Bethany England; Lauren Hemp e Alessia Russo.

Técnica: Sarina Weigmann.



Colômbia

Catalina Perez; Carolina Arias, Carabalí, Daniela Arias e Manuela Venegas; Diana Ospina e Bedoya; Marya Ramírez, Leicy Santos e Linda Caicedo; Catalina Usme.

Técnico: Nelson Abadía.

Arbitragem

Árbitra: Ekaterina Koroleva (EUA)

Assistente 1: Kathryn Nesbitt (EUA)

Assistente 2: Felisha Mariscal (EUA)

Var: Carol Anne Chenard (CAN)