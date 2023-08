STJD diminui pena do Santos por confrontos na Vila Belmiro

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) acaba de decidir por uma significativa diminuição na pena aplicada ao Santos em relação às confusões ocorridas na Vila Belmiro, durante o clássico contra o Corinthians, no dia 21 de junho. O clube obteve sucesso ao recorrer da punição inicial, permitindo assim o retorno da torcida já no próximo jogo contra o Grêmio, agendado para o próximo dia 20, domingo, às 16h, pelo Campeonato Brasileiro.

Anteriormente, o Santos estava submetido a uma punição de oito partidas sem torcida e a 150km de distância da Vila Belmiro. No entanto, após conseguir um efeito suspensivo parcial do julgamento do STJD em 12 de julho, o clube reverteu essa punição, podendo jogar em seu estádio com portões fechados. Além disso, o clube também recorreu da multa de R$ 80 mil e da pena de oito jogos.

A decisão liminar definiu uma nova punição de cinco jogos com portões fechados, enquanto a suspensão da multa foi mantida até o julgamento definitivo do recurso pelo pleno do STJD. No mais recente julgamento, ocorrido nesta quarta-feira (9) no Rio de Janeiro, o STJD optou por reduzir ainda mais a pena do Santos, limitando-a a quatro jogos, todos já cumpridos. Com essa decisão, o Santos poderá contar com o apoio de sua torcida no próximo jogo dentro de sua casa.

Caso não tivesse obtido sucesso em reverter a pena, o Santos só voltaria a ter torcida na Vila Belmiro em setembro, durante o duelo contra o Cruzeiro.