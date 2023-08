Em duelo nordestino, Sampaio Corrêa e CRB empatam pela Série B

Na tarde deste sábado (12) em duelo nordestino, Sampaio Corrêa e CRB empataram, por 1 a 1, pela 23ª rodada da Série B, no Castelão, em São Luís. Anselmo Ramon anotou para o Galo. Eloir marcou de pênalti para Bolívia Querida.

Começo eletrizante, mas sem pontaria

O jogo começou eletrizante no Castelão, com ambas equipes se impondo. Aos 12, Pimentinha entortou Ramon pela direita e acertou o travessão do CRB. Na sequência, o time alagoano respondeu e quase abriu o placar, numa finalização de fora da área de Anselmo Ramon, onde Luiz Daniel fez uma grande defesa.

A partida seguiu pegando fogo, com muitas chances, mas falha de pontaria. Aos 17, Falcão bateu após pegar uma sobra na área, e o goleiro do Sampaio fez outra boa intervenção. Na sequência, Henrique, do Sampaio, chutou colocado, da entrada da área, e o zagueiro Gum salvou o CRB. Sem mudanças, os times desceram para os vestiários zerados.

Tudo empatado

A partida recomeçou com o CRB cheganda mais disposto e focado. Aos quatro, Juninho Valoura, que havia acabado de entrar no lugar de Anderson Leite, bateu falta pela direita e Anselmo Ramon abriu o placar de cabeça. O Sampaio não demorou, e logo respondeu, balançando as redes aos 12, com Gustavo Henrique, mas não valeu. Aos 27, Pimentinha apareceu nas costas de Guilherme Romão e cruzou por baixo. Mas ninguém apareceu na área do CRB para finalizar.

Na sequência, Pimentinha disparou pela direita, Guilherme Romão segurou o atacante do Sampaio e, após avaliação do VAR, o árbitro marcou pênalti. Eloir bateu de cobrança, deslocou o goleiro e igualou o placar.

Classificação

Com o resultado, o CRB permanece na 12ª colocação do Brasileiro da Série B, com 29 pontos. Já o Sampaio está com 24 pontos e segue em 16° lugar no campeonato, perigosamente próximo da zona de rebaixamento.

Próximos jogos

O CRB visita o ABC, às 17h, no sábado (21), no Frasqueirão, em Natal. Também pela 24ª rodada da Série B, o Sampaio encara o Juventude no próximo sábado (21), às 18h, no Alfredo Jaconi, em Caxias.