Sport empata sem gols com Tombense e se mantém na liderança da Série B

Na noite desta sexta-feira (11), o Sport empatou sem gols com o Tombense, pela 23° rodada da Série B, no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé.

Nada de gols

O jogo começou disputado e dominante, com chances reais dos dois lados. Aos 11, após levantamento para a área, Alexandre Jessus ajeitou de cabeça para Fernandão, que finalizou, a bola pega em Sabino, que salva o Sport de sofrer o primeiro gol. Já o Sport teve sua grande chance após linda jogada de Labandeira, que fez o cruzamento para Vagner Love. Um leve toque do goleiro Felipe Garcia impediu a finalização do atacante. Já na reta final, o goleiro Renan salvou o Leão com uma grande defesa após um arremate de Alexandre Jesus. Sem mudanças, as equipes desceram para o vestiário zeradas.

Placar zerado e poucas chances

A partida recomeçou truncada, sem grandes perigos e chances reais de gol. Aos sete, Alexandre Jesus recebe no ataque, em velocidade, avança, corta para a direita e, com pouco ângulo, chuta firme. Renan pega firme e não dá rebote. Na sequência, o Leão quase marcou com Luciano Juba, que bateu bem uma falta e tirou tinta da trave. No fim, o Leão tentou uma pressão, só que que o Tombense conseguiu segurar o resultado.

Mas, e como fica?

O resultado mantém o Leão pernambucano na liderança por mais uma rodada da Série B, agora com 45 pontos. Já o time mineiro, com 20 pontos, segue na zona de rebaixamento.

Próximos Jogos

O Sport volta a campo na próxima sexta-feira (18) contra o Guarani às 21h30, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Já o Tombense joga no sábado (19), quando visita o Avaí às 16h, na Ressacada.