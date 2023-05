Sampaio Corrêa e Ponte Preta empatam sem gols no Castelão

Na noite desta quarta-feira (24), o Sampaio Corrêa e Ponte Preta empataram por 0 a 0, no Castelão, em São Luis, pela oitava rodada da Série B do Brasileirão.

Começo mais ou menos

O jogo começou sem muita inspiração, parada, com uma bola ali, uma chance desperdiçada aqui. Mas, pouco a pouco foi tomando um novo rumo, e quem chegou com emoção foi Pimentinha, aos 32, que envolveu Júnior Tavares pela ponta direita e levou perigo, com bola na trave. Na sequência, tentou novamente, mas teve azar, pois a bola parou na grande defesa de Caíque, França.

O goleiro alvinegro ainda evitou com os pés o gol do Sampaio em cobrança de falta de Marcinho. Já a Ponte pouco agrediu, chegou apenas em uma cabeçada de Mateus Silva, mas sem boa finalização.

Equipes pressionam, mas não marcam

A partida recomeçou com o Sampaio se impondo e tentando uma façanha. Aos 9, Pimentinha faz fila e cruza para trás, mas Marcinho não pega legal. A bola ainda fica para Vinicius Alves, que bate cruzado, e a defesa da Ponte corta. Na sequência, Pimentinha mais uma vez tabela com Marcinho, aposta corrida com Tavares, mas Felipinho chega na cobertura para mandar pela linha de fundo, em escanteio para o Sampaio.

Porém, pouco a pouco a Ponte conseguiu renascer das cinzas, e equilibrar, criando chances. Aos 30, Cássio Gabriel manda a cobrança na pequena área, Luiz Daniel não acha a bola, e Pablo Dyego não consegue direcionar a cabeçada. O gol estava vazio. Na sequência, mais uma vez Pablo Dyego recebe nas costas da defesa e pega de primeira. Luiz Felipe faz grande defesa para evitar o gol da Ponte.O Sampaio ainda tentou uma pressão nos acréscimos, mas a Ponte conseguiu segurar o resultado de 0 a 0.

Mas, e como fica?

Com o resultado o Sampaio fica impedido de emplacar a primeira sequência de vitórias na Série B. O time agora tem nove pontos, e está na 14ª colocação. Já a Ponte está com a corda do no pescoço, já que só soma sete pontos, aparece na zona de rebaixamento, na 17° colocação.

Próximos Jogos

A Ponte volta a campo no domingo (28), quando recebe o Vila Nova, às 11h, no Majestoso. Já o próximo desafio do Sampaio está marcado para segunda-feira (29), contra a Chapecoense, fora de casa, às 20h.