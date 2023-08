Diego Aguirre diz estar preocupado com situação e tempo para treinar no Santos

Em jogo válido pela décima nona rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos fez uma partida apática contra o Fortaleza e perdeu de 4 a 0. Na noite desse domingo (13), na Arena Castelão, com os gols do Leão realizados por Imanol Machuca, João Basso (contra), Caio Alexandre e Bruno Pacheco.

No primeiro tempo, o Peixe conseguiu levar para o vestiário o empate, porém ao voltar para o segundo tempo, tiveram uma mudança estratégica, e acabaram levando 4 gols.

Na coletiva pós jogo, o técnico Diego Aguirre citou que houveram somente alguns dias para treinar o time, e destacou preocupação com futuros jogos do clube.

"Obviamente que estou preocupado, não somente pelo jogo de hoje, mas também pelos jogos que vem pela frente, mas nós somente tivemos três treinos, isso é muito pouco, agora teremos uma semana longa até próximo jogo, domingo em casa, e temos que nos prepararmos, trabalhar muito e tentar ganhar o próximo jogo."

Aguirre também falou um pouco sobre o comprometimento do elenco em relação a tentar sair da zona de rebaixamento

"Acho que sim, ainda é muito cedo para tirar conclusões, tem muitos jogos pela frente, quero esperar um pouco para ver o que vai acontecer, e eu acredito que tudo é possível, temos que transmitir confiança e calma, eu sei que estamos vivendo um período de nervosismo, pois não é normal que Santos tenha essa sequência longa de falta de vitórias."

"Nós temos que assumir a responsabilidade daqui para frente, temos que começar a melhorar a partir de agora, conseguir vitórias, porque temos jogos muitos difíceis pela frente, temos que recuperar o jogo e a confiança."

Sequência de jogos

Mesmo apenas jogando o Campeonato Brasileiro, o Santos terá jogos complicados pela frente. Domingo (20) às 16h, enfrentará em casa o vice colocado na tabela do campeonato, o Grêmio, atualmente com 33 pontos. Logo em seguida, vão ser dois jogos em seguida fora de casa, o primeiro, domingo (27) às 18h30, contra o Atlético Mineiro, localizado em décimo colocado, e sábado (2) às 18h30, contra o América Mineiro, atualmente em ultimo colocado.