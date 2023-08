Santos anuncia a contratação do volante Tomás Rincón, ex-Sampdoria

O Santos anunciou a contratação do experiente volante Tomás Rincón, de 35 anos. O jogador venezuelano estava livre no mercado após deixar a Sampdoria, clube italiano no qual atuou por nove anos. Sua chegada ao Brasil é marcada por grande expectativa dos santista, já que Rincón traz consigo uma sólida carreira internacional.

O jogador da seleção venezuelana, que atuou na última data FIFA diante da Guatemala (como capitão) e de Honduras, chega ao CT Rei Pelé para exames médicos e assinatura de contrato nesta quarta-feira (16). Ele assina com o Peixe até o final de 2024, com meta para renovar por mais um ano.

Conhecido por sua habilidade como volante marcador, Tomás Rincón é especialista em atuar à frente da zaga, garantindo solidez defensiva e contribuindo para a organização do meio-campo. Essas características o colocam em uma disputa pela vaga com o volante Rodrigo Fernández, titular do Peixe nas últimas temporadas.

A trajetória de Tomás Rincón no futebol europeu é notável. Iniciando em 2009 no Hamburgo, na Alemanha. Na sequência, ele iniciou sua passagem de nove anos pelo futebol italiano, onde atuou no Genoa, Juventus (onde conquistou o título italiano) e Torino, antes da passagem pela Sampdoria.