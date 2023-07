Santos recebe líder Botafogo com a missão de se distanciar do Z-4

Santos e Botafogo vão a campo neste domingo (23), às 16h, pela décima sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando na Vila Belmiro, o time da casa tentará se recuperar na tabela, enquanto o adversário poderá se isolar ainda mais na liderança.

Para voltar aos trilhos

Após perder por 4 a 1 do São Paulo, o Santos quer retomar o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro. A grande novidade no Alvinegro Praiano para o confronto deste domingo contra o Botafogo será a presença de Jean Lucas. O meia teve sua situação regularizada no BID e participou dos treinos ao longo da semana, o que indica que ele provavelmente iniciará a partida.

Com a chegada de Jean Lucas, o técnico Paulo Turra decidiu abandonar o esquema de 4-3-3, que vinha sendo utilizado e irá reforçar o meio campo. Com Jean de titular a tendência é que Lucas Braga perca a posição.

Além da nova contratação, Turra irá contar também com Luan Dias, Vladimir e Rodrigo Fernandez para o confronto. Estão de fora Felipe Jonatan e Alison devido a lesões.



Provável escalação: João Paulo, João Lucas, Joaquim, Messias e Dodô; Dodi, Jean Lucas, Rodrigo Fernández e Lucas Lima; Marcos Leonardo e Mendoza.

Em busca do "título"

O líder Botafogo poderá, neste domingo, conquistar o título simbólico de campeão do primeiro turno. O time alcançou uma campanha histórica, acumulando impressionantes 39 pontos dos 45 possíveis até o momento. A possibilidade de garantir esse "título" está ao alcance do Glorioso, bastará uma vitória simples no confronto contra o Santos.



No entanto, o Alvinegro Carioca terá que passar por cima de um tabu de mais de 10 anos sem vencer o Peixe na Vila Belmiro. A última vitória foi pelo Brasileirão de 2013, por 2 a 1. Para superar essa marca negativa, o Botafogo terá Bruno Lage no comando da equipe pela primeira vez no Brasileiro.



No entanto, o meia Eduardo estará fora da partida devido a um desconforto muscular. A notícia positiva é o retorno de Victor Sá e Matheus Nascimento, que estão recuperados de lesão. Ambos os jogadores não entravam em campo desde o mês passado.



Provável escalação: Lucas Perri; Di Plácido, Philipe Sampaio, Adryelson, Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê, Gustavo Sauer (Diego Hernández); Júnior Santos, Luis Henrique, Tiquinho Soares.

Ficha técnica

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)



Data: 23 de julho de 2023, domingo



Horário: 16h (de Brasília)



Árbitro: Ramon Abatti Abel (FIFA)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (FIFA) e Alex dos Santos

VAR: Rodolpho Toski Marques (VAR-FIFA)



Transmissão: Globo, Premiere e no tempo real aqui da VAVEL Brasil