Vasco sai na frente, mas leva empate e segue na vice-lanterna do Brasileirão

Na última rodada do primeiro turno, o Vasco ficou no empate com o Red Bull Bragantino em 1 a 1 no Nabi Abi Chedid e perdeu a chance de sair da vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Os dois gols daíram ainda na primeira etapa, com o Cruzmaltino abrindo o placar com Vegetti ainda no primeiro tempo e Gustavinho empatando.

Agora, restando 19 rodadas para o fim da Série A, o Vasco luta para escapar do rebaixamento, mas segue com 13 pontos, enquanto o Bahia, primeiro fora da zona de rebaixamento, tem 18. O Red Bull Bragantino, por sua vez, está na quinta colocação com 32 pontos.

Vasco sai na frente com Vegetti, mas Gustavinho empata

No primeiro tempo, o Vasco foi levemente superior e criou mais chances de gol, enquanto o Bragantino controlou mais a posse de bola.

O primeiro gol da partida saiu aos 31. Vegetti driblou na entrada da área, mas foi derrubado por Aderlan. Após checar o VAR, o árbitro assinalou pênalti, que o próprio atacante cruzmaltino converteu: 1 a 0. Orellano ainda teve a chance de ampliar, mas perdeu cara a cara com Cleiton.

Depois de sofrer o gol, o Massa Bruta passou a pressionar mais e com lançamentos na área até que o gol saiu. Gustavinho pegou de primeira após Medel tentar afastar e estufou as redes: 1 a 1.

No segundo tempo, o Vasco adotou uma postura mais defensiva, enquanto o Bragantino vuscou mais o ataque. Borbas e Alerrandro perderam as chances que tiveram e não conseguiram marcar. O jogo, então, terminou empatado.

Agenda e classificação

Com o empate, o Bragantino segue na quinta colocação com 32 pontos, um a menos que o Flamengo, e não entra no G-4. O Vasco, por sua vez, chegou aos 13 pontos e segue na vice-lanterna. O Cruzmaltino agora tem cinco pontos de distância para o Bahia, primeiro fora da zona de rebaixamento.

Na próxima rodada, as equipes entram em campo no domingo (20). O Gigante da Colina recebe o Atlético-MG, às 11h, enquanto o Massa Bruta pega o Bahia, às 16h.