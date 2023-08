Dorival exalta entrega de sua equipe na classificação para final da Copa do Brasil

Em duelo válido pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, o São Paulo enfrentou o Corinthians, no Estádio do Morumbi e venceu por 2 a 0, com gols de Wellington Rato e Lucas Moura. Garantindo a classificação para uma final inédita, com o placar agregado de 3 a 2 para o tricolor paulista.

O treinador Dorival Júnior concedeu sua entrevista coletiva após a partida, contando sobre a o duelo da noite e como sua equipe vem se preparando para o resto da temporada.

Preparação do São Paulo para o jogo decisivo

"Foi um compromisso de cada um dentro de campo, foi uma preparação adequada sobre nosso adversário. Tanto é que nosso segundo gol sai justamente de uma jogada trabalhada, uma jogada que nós repetimos ao longo desses últimos dez dias, pontuando o que poderia acontecer, a partir do momento que estivéssemos na frente da área adversária. Eu fico muito feliz de ter visto a equipe ter tido a iniciativa desde o primeiro minuto de jogo."

Dorival fala sobre queda de intensidade da equipe na etapa final

"É um fato natural, nós estamos com alguns jogadores, como Lucas que está fazendo a sua segunda partida depois de um bom tempo, o desgaste que está existindo. Nós estamos em três competições, não é fácil isso, a entrega que nós estamos tendo. Aliás, éramos nós e o Corinthians em três competições, agora apenas o São Paulo ficou, eu passei por isso ano passado com o Flamengo, e as pessoas não entendiam que de repente em algum momento você caia de produção. Não tem como sustentar um jogo no nível que foi emocionalmente a altura. E o Corinthians largou no segundo tempo, nós tivemos reais oportunidades. Se tivéssemos feito pelo menos mais um gol em um desses momentos, talvez nós pudéssemos ter um pouco mais de controle do jogo, não aconteceu, o Corinthians se soltou. Eles estavam a quantos jogos invictos? Não é fácil isso."

Sobre o São Paulo disputar três torneios

"Tentando manter o que estamos fazendo, colocando sempre uma equipe na melhor possibilidade física para cada partida, tentando recuperar mais rápido possível aqueles que estão entregues ao departamento médico e contando com o crescimento daqueles que estão dentro do nosso grupo, que é o que tem acontecido."

Próximos compromissos

O Tricolor volta a campo no sábado (19), contra o Botafogo, às 16h, no Estádio do Morumbi, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Pela Copa do Brasil, disputará a final contra o Flamengo nos dias 16 e 23 de Setembro. Datas e locais ainda serão definidos pela CBF.