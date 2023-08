Com Morumbi lotado, São Paulo vence Corinthians e garante vaga na final da Copa do Brasil

Na emocionante noite desta quarta-feira (16), o São Paulo conquistou uma vitória soberana sobre o Corinthians, garantindo sua vaga em uma final de Copa do Brasil após um hiato de 23 anos. Sob a liderança do técnico Dorival Júnior, a equipe tricolor deu um verdadeiro espetáculo em campo e não deu chances ao adversário. Com mais de 62 mil torcedores empurrando o time do Morumbi, o São Paulo venceu por 2 a 0, com gols marcados por Wellington Rato e Lucas Moura.

Amasso tricolor!

O primeiro tempo do jogo foi marcado por um verdadeiro "amasso" do São Paulo sobre o Corinthians. O Tricolor demonstrou uma superioridade avassaladora, acumulando 14 finalizações contra apenas uma do time adversário. Com uma vantagem de dois gols e um desempenho espetacular em campo, a equipe de Dorival Júnior mostrou domínio absoluto e manteve o Corinthians encurralado em sua defesa.

A pressão inicial resultou em um verdadeiro show de oportunidades, e apesar de não converter todas, uma saída de bola errada do goleiro Cássio aos 12 minutos proporcionou um magnífico contragolpe do Tricolor, culminando em um golaço de Wellington Rato, que cortou para dentro e chutou no ângulo. O Corinthians tentou reagir timidamente, mas não conseguiu se impor.

Lucas Moura foi a estrela indiscutível do primeiro tempo, jogando com maestria e liberdade entre os volantes e zagueiros corintianos. Aos 31, ele criou a jogada para o segundo gol, lançando Wellington Rato, que lhe devolveu a bola dentro da área. Sozinho, Lucas cabeceou e fez o Morumbi explodir de alegria.

Foto: Divulgação / CBF

Classificação com emoção até o fim!

Na segunda etapa, o técnico Vanderlei Luxemburgo tentou mudar o rumo da partida com substituições, mas o São Paulo continuou dominante. Mesmo com uma atuação mais equilibrada do Corinthians, o Tricolor manteve o controle da partida. O Timão teve suas chances, mas o goleiro Rafael e a defesa tricolor se mantiveram firmes.

O Corinthians conseguiu criar algumas investidas no segundo tempo, mas o São Paulo controlou o ritmo do jogo. Mesmo com algumas tentativas perigosas, o Timão não conseguiu furar o bloqueio tricolor. Após o apito final, a torcida do São Paulo celebrou com entusiasmo e Lucas Moura, o destaque da partida, não conteve as lágrimas de emoção.

Só quem é MUITO São Paulo entende esse sentimento! #VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/oaU3s4Aj74 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 17, 2023

Show da “Torcida que Conduz”

A torcida do São Paulo brilhou como o 12º jogador na vitória contra o Corinthians. Com 62.093 torcedores cantando do início ao fim, eles quebraram recordes de público e renda no estádio no ano, com uma renda bruta de R$ 8.500.325,00, superando os R$ 4.169.660 duelo contra o Palmeiras.

Agora é decisão!

Com a vitória, o São Paulo encerra um jejum de 23 anos sem chegar a uma final de Copa do Brasil, marcando um momento histórico para o clube. Agora, o Tricolor aguarda o desfecho do confronto entre Flamengo e Grêmio, que ocorre neste momento no Maracanã. Os cariocas têm a vantagem após vencerem o jogo de ida por 3 a 1. A torcida são-paulina está em êxtase, ansiosa para conhecer o adversário na grande decisão e sonhar com a taça inédito na história do clube.