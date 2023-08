Guarani vence Sport e se aproxima do G-4

Na noite desta sexta-feira (18), o Guarani venceu o Sport, por 3 a 1, pela série B, no estádio Brinco de Ouro. Bruno Mendes, Bruninho e Matheus Barbosa anotaram para o Bruge. Ronaldo diminuiu de pênalti, para o Leão.

Bugre domina e esmaga Leão

O jogo começou com o Guarani dominando, mantendo bola no pé e chegando em jogadas construídas pela direita. Aos quatro, após jogada pela direita entre Matheus Barbosa e Bruno José, o camisa nove aparece na área para finalizar. Renan defende, mas a bola bate em Bruno Mendes de rebote e entra, abrindo o placar para o Guarani. Na sequência, Pegorari bateu a bola para a frente, Matheus Barbosa recebe, desvia de cabeça no círculo central, e Bruno Mendes estica de primeira para João Victor pela ponta direita.

O atacante leva para a linha de fundo e rola para trás. Bruninho chega batendo de primeira na área e estufa as redes, ampliando para o Bruge. Em desvantagem, o Leão Pernambucano pouco a pouco foi se mostrando na partida, e logo ganhou um gol a partir de um pênalti marcado após o VAR chamar Wilton Pereira Sampaio (toque no braço de Lucão dentro da área).

Ronaldo Henrique diminuiu, mas logo na sequência o Bugre fez o terceiro em nova jogada coletiva, mas desta vez pela esquerda, até Matheus Barbosa acertar um chute de primeira na entrada da área, decretando vestiários com uma vitória "parcial" de 3 a 1.

Sem mudanças

A partida recomeçou com Enderson Moreira mexendo no seu tabuleiro, trazendo duas alterações, fazendo até o Leão melhorar, mas desperdiçando chances e vendo as próprias investidas não surtirem efeito. Aos sete, veio perigo pelo lado oposto, quando João Victor subiu sozinho e cabeceou a bola no travessão de Renan. Sem mudanças, as equipes saíram com o mesmo placar construído na etapa inicial.

Mas, e como fica?

Com o resultado, o Sport permanece com 45 pontos e perde a liderança para o Vitória, que venceu o Botafogo-SP e tem 47. Já o Guarani, chega a 40 pontos, sobe para 6º lugar e se aproxima do G-4, com dois pontos de desvantagem.

Próximos jogos

O Sport recebe o Ituano às 21h30 da sexta-feira (25), na Ilha do Retiro. Enquanto o Guarani visita o Sampaio Correa, às 17h do sábado (26), em jogos são válidos pela 25ª rodada da Série B.