Thiago Kosloski lamenta derrota para Flamengo: "Poderíamos ter ganhado o jogo hoje"

O Coritiba enfrentou o Flamengo nesse domingo (20). O Coxa saiu do jogo derrotado quase no último lance de jogo, quando Gerson fez o terceiro para o Flamengo. O técnico Thiago Kosloski comentou sobre o sentimento que fica após a derrota.

"Sentimento de raiva, de indignação. Dentro do vestiário o sentimento era de tristeza, saímos com a sensação de que poderíamos ter ganho o jogo. Fizemos um enfrentamento de igual para igual contra o principal time da América do Sul, que tem o elenco mais qualificado da América do Sul"

O Coritiba saiu na frente com Robson batendo pênalti, mas levou o empate logo em seguida com Gabriel também batendo pênalti. Aos 30, Arrascaeta, de cabeça, virou para o Flamengo. Na volta do intervalo, com apenas 30 segundos, Edu aproveitou a falha de Matheus Cunha e Fabrício Bruno para empatar a partida.

O Verdão parecia que iria surpreender o Flamengo, até chegava mais ao ataque, porém não conseguia converter a chances. No final da partida, Gerson acertou uma pancada de fora da área e fez o 3 a 2 para o Rubro Negro. O treinador comentou sobre os momentos vividos no jogo.

"Naquele momento que quase empatamos, também tivemos um desequilíbrio defensivo, uma coisa que organizamos no intervalo. Começamos a dar muita transição para o Flamengo, e quando você começa a dar muita transição para uma equipe dessa qualidade, você começa a ter um perigo grande de tomar o terceiro gol. Foi essa cobrança que tive com eles no vestiário"

"A gente equilibrou essa situação, voltamos a ter o controle do jogo, no segundo tempo voltamos muito fortes, conseguimos o empate no início e tivemos o comando total das ações, tivemos duas ou três chances para fazer o terceiro gol. E é como eu falei: a bola pune. No último lance do jogo, nós erramos uma saída que estava controlada, o atleta do Flamengo chutou, a bola passa por baixo da perna do Kuscevic, vai lá no trinco. São situações que fogem do aspecto da estratégia, do aspecto tático que você imagina para o jogo" - Complementou o treinador.

O resultado do jogo foi muito ruim para o Coxa Branca. A equipe acaba a rodada na penúltima colocação com 14 pontos e viu o Bahia abrir sete pontos de vantagem, o time do nordeste é o primeiro fora da zona de rebaixamento.

"O que me deixa com esperança é que a gente vem performando. Nós performamos. Infelizmente estamos pecando no detalhe, e esse detalhe está matando a gente, precisamos resolver isso o mais rápido possível, é isso que tenho tentado resolver durante a semana para que a gente possa, no próximo jogo, conseguir a vitória, que é o nosso objetivo principal" - finalizou Thiago Kosloski.