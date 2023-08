Coritiba recebe Red Bull Bragantino no Couto Pereira visando sair do Z-4

O Coritiba recebe o RB Bragantino neste domingo às 18h30 (horário de Brasília) no Couto Pereira, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Coxa, que apesar de apresentar significativa melhora após chegada do técnico Thiago Kosloski, segue em maus lençóis no campeonato. O time ocupa a 18ª colocação, com 14 pontos, e buscará a vitória para se aproximar dos times fora do Z-4.

Já o Red Bull Bragantino, vive um momento bem diferente no campeonato. A equipe paulista ocupa a sétima posição e pode até encostar no G-4 em caso de vitória. Além disso, o Massa Bruta vem fazendo boa campanha na Copa Sul-Americana, e possui grandes chances de avançar às quartas de final.

Desfalques

Coritiba: O técnico Thiago Kosloski não contará com o atacante Robson, suspenso.

RB Bragantino: O Português Pedro Caixinha não contará com jogadores importantes, como: Helinho, Jadsom e Léo Realpe, machucados.

Prováveis escalações

Coritiba: Gabriel Vasconcelos; Natanael, Kuscevic, Henrique e Jamerson; Bruno Gomes, Matheus Bianqui e Andrey; Marcelino Moreno, Diogo Oliveira e Kaio César (Lucas Barbosa). Técnico: Thiago Kosloski

RB Bragantino: Cleiton; Andres Hurtado, Léo Ortiz, Natan e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Gustavinho (Bruninho); Vitinho, Sorriso e Thiago Borbas. Técnico: Pedro Caixinha

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)