No fechamento da rodada, Goiás e Athletico ficam no empate pelo Campeonato Brasileiro

Nessa segunda-feira (21), em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio da Serrinha, Goiás e Athletico-PR ficaram no empate de 1 a 1 em jogo truncado. Gols Alesson (Goiás) e Vitor Roque (Athletico).

Primeiro tempo

Em um início bem truncado, de muito estudo entre as duas equipes e poucas chances claras criadas. O time goiano conseguiu um pênalti a favor, mas acabou sendo anulado, após o árbitro Marcelo de Lima Henrique consultar o VAR.

O furacão deu sua resposta em um ataque veloz com Canobbio, que cortou e bateu da entrada da grande área, fazendo o paredão Tadeu voar nela e mandar para escanteio, evitando abertura do placar.

No jogo que continuava sem muitas emoções, João Magno conseguiu uma arrancada no campo de ataque, mas acabou finalizando mal e isolando a bola, sem perigo para o time visitante.

Aos 39 minutos, na jogada individual de velocidade do Vitor Roque pela esquerda. O camisa 9 levou para dentro e chutou aberto, acertando o ângulo direito, estufando a rede e abrindo o placar na Serrinha. Encerrando a primeira etapa com 1 a 0 para os paranaenses.

Segundo tempo

A segunda etapa começou da mesma maneira que antes do intervalo, com os visitantes no ataque. Cuello cruzou fechado para área, Khellven chegou nas costas da defesa e finalizou, mas Tadeu fez uma defesa a queima-roupa, executando um milagre para os donos da casa.

O time da casa se lançou ao ataque na busca do tudo ou nada. Na cobrança de escanteio, Hugo conseguiu o desvio de cabeça e a bola passou tirando tinta da trave direita de Bento.

Ao 36 minutos, Vinícius conseguiu um bom passe para Alesson na entrada da grande área, que chutou cruzado, pegando o arqueiro paranaense de surpresa e estufando a rede. Deixando tudo igual em Goiânia.

As equipes ainda tentaram ir ao ataque nos últimos minutos de jogo para conquistar os três pontos, mas ninguém conseguiu furar a defesa adversária. Assim saindo insatisfeitos com o empate amargurado. Finalizando em 1 a 1, com um ponto para cada lado.

Situação na tabela

O Athletico ficou estacionado na 6ª colocação da tabela com 32 pontos, perdendo a chance de entrar no G-4. Enquanto o Goiás também não saiu do lugar e fica em 15º lugar com 23 pontos, tentando manter distância da zona de rebaixamento.

Próximos compromissos

Os dois times terão a semana livre de jogos oficiais, por conta das quartas de final das competições internacionais, em que ambos já foram eliminados.

Pelo Brasileirão, o furacão volta a campo no próximo domingo (27), às 18h30, contra o Fluminense na Ligga Arena. Já o esmeraldino enfrenta o Corinthians no sábado (26), às 21h, na Neo Química Arena.