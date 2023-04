Athletico-PR derrota Goiás pelo Brasileirão em jogo de pouca emoção

A Arena da Baixada, em Curitiba, foi o palco do duelo entre Athletico-PR e Goiás na noite deste sábado (15). O confrontou marcou a estreia das equipes no Campeonato Brasileiro. O Athletico não fez uma grande partida, mas com gols de Pedro Henrique e Christian conquistou vitória tranquila por 2 a 0 diante dos goianos.

Monotonia

De olho na Libertadores, o técnico Paulo Turra colocou o Furacão em campo com time misto. Nomes como Terans, Canobbio e Cuello sequer foram relacionados.

A primeira boa chance de gol foi dos visitantes. Aos 11 minutos, após cobrança de escanteio, Sidmar conseguiu cabecear a bola dentro da pequena área, mas parou em boa defesa do goleiro Bento.

Em meados da primeira etapa a partida tinha um cenário de pouquíssima inspiração por parte das duas equipes. Com dificuldades em furar a marcação adversária, os times não conseguiam colocar emoção no jogo.

Os donos da casa logo tratariam de dar uma resposta para o seu torcedor. Aos 35 Thiago Heleno desviou de cabeça, Pablo disputou a bola na pequena área e ela acabou sobrando para o zagueiro Pedro Henrique dar um leve toque por cima de Tadeu e abrir o placar para o rubro-negro.

A partir daí, a calmaria voltou a ditar o ritmo da partida, que não teve novas movimentações no placar do primeiro tempo.

Baixa intensidade

Os minutos iniciais da segunda etapa pareciam mostrar um jogo truncado como foi o primeiro tempo, mas logo o Furacão mostrou que não estava para brincadeira. Aos 12, Pablo cruzou na medida para o Christian, no meio da área, cabecear no canto direito de Tadeu, marcando o segundo dos paranaenses.

Atrás do marcador, o Esmeraldino se viu na necessidade de partir para o ataque, porém, não conseguia desenvolver boas tramas ofensivas e levar perigo à meta do goleiro Bento.

Com a vantagem, o Athletico passou à adotar postura mais cautelosa e "cozinhar" a partida quando tinha a posse da bola. Desta maneira, também já não ameaçava a defesa do Goiás. Assim, o uracão sacramentou sua vitória por 2 a 0.

Próximos compromissos

O Athletico-PR volta á campo na próxima terça-feira (18), ás 21h, quando recebe o Atlético-MG pela Libertadores. Já o Botafogo tem duelo pela Sul-Americana na próxima quinta (20), ás 21h, quando enfrenta o César Vallejo no Nilton Santos.