Pedro Caixinha lamenta empate amargo contra o América-MG pelas oitavas da Copa Sul-Americana

Em duelo válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, o RB Bragantino enfrentou o América-MG, fora de casa, e ficou no empate de 1 a 1, com gol contra de Eder para os paulistas e Gonzalo Mastriani pelo lado mineiro.

As equipes se enfrentaram pela primeira vez numa competição internacional e vão para o jogo da volta com tudo indefinido. O técnico Pedro Caixinha e o zagueiro Léo Ortiz participaram da entrevista coletiva após o término da partida.

Visão do treinador sobre a partida

"O que nós tínhamos definido para esse jogo, é que não podíamos deixar ter nossos comportamentos. Muito por momentos errados do jogo, muito por falta de posicionamento, não conseguimos ter a claridade nas nossas jogadas e não conseguimos também ter mais a bola para essa claridade. Outra coisa que não conseguimos, não foi a concentração, foi falta de foco e proatividade. Percebemos que nesses jogos de mata-mata, qualquer detalhe pode fazer a diferença e resta dizer que nada me satisfez da forma que sofremos o gol, por exemplo. Mas isso foi uma das coisas que temos que reconhecer no resultado final, mas que nós temos que controlar de uma maneira muito mais que um foco emocional."

Léo Ortiz comenta sobre falha da equipe no gol sofrido

"Acho que sim, faltou um pouco de concentração ali, eu mesmo errei uns passes que não é do meu costume errar. Acredito que não entramos sem concentração, mas para um jogo do tamanho desse, de oitavas de final de mata-mata, faltou um pouco, acho que faltou esse algo a mais, essa concentração a mais, que foi o que definiu o jogo no final, né? Numa bola parada, onde talvez a gente demorou um pouco para reagir, pra sair na bola curta e se posicionar melhor na área, e acabamos sofrendo o gol que levou o empate, para o segundo jogo. Agora a gente espera entrar melhor dentro de casa, se preparar melhor para o jogo dentro de casa, pra poder ganhar e passar nessa eliminatória."

O Massa Bruta não jogará em casa na partida da volta, por exigências da competição, que estabelece que a partir dessa fase os jogos deverão ocorrer em um estádio com capacidade de no mínimo 20 mil ocupantes, assim levando o confronto para Neo Química Arena. O comandante do time de Bragança comentou sobre o que acha dessa decisão

"Essa é a realidade, essas são as regras, nós não podemos controlar isso, não podemos nos preocupar, mas temos que sim, tentar chamar o máximo de pessoas que possam estar no estádio para nos apoiar. Não vamos jogar na nossa casa, é de fato diferente, é como se fosse num campo neutro, mas isso também não pode nos preocupar ao ponto de ser um fator decisivo ou não nesse sentido, sabemos que a eliminatória está empatada, temos que resolver o jogo em casar e passa por ganhar."

Próximos compromissos

O RB Bragantino entra em campo pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Coritiba nesse domingo (6), às 18h30, no Couto Pereira.

Já pela Sul-Americana, a equipe enfrentará o América-MG no jogo de volta das oitavas de final, na próxima quinta-feira (10), na Neo Química Arena, às 21h.