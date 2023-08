Meia Mauricio, do Internacional, é convocado para Seleção Brasileira Pré-Olímpica

O meia Mauricio, do Internacional, foi convocado para Seleção Brasileira Pré-Olímpica. O jogador de 22 anos disputará dois amistosos da equipe em setembro. Os dois jogos serão contra a Seleção Sub-23 do Marrocos, ambos na cidade de Fes, no país africano. O primeiro, no dia 7. O outro, no dia 11.

“Estou muito feliz com a convocação e pela confiança em que o professor Ramon Menezes colocou em mim. Espero retribuir da melhor forma dentro de campo. Quero agradecer ao Inter, torcedores e minha família pelo apoio”, disse Mauricio.

Esses eventos representam uma etapa de preparação para o Pan-Americano, no Chile, de 20 de outubro a 5 de novembro, e visa também ao Pré-Olímpico, que será disputado em janeiro de 2024, na Venezuela.

"É normal ficar um pouco ansioso (risos). Mas tento ter a cabeça no lugar e ficar tranquilo. Antes da ida para Seleção tenho jogos pelo Internacional e esse é o meu foco. Estamos vindo de uma grande classificação na Libertadores e agora temos que virar a chave e pensar no Brasileirão", completa o jogador.

Neste sábado, o meia do Internacional tem pela frente o Fortaleza, no Beira Rio, pelo Campeonato Brasileiro. Mauricio foi título na grande classificação Colorada contra o River Plate, na semana passada, pela Copa Libertadores da América.