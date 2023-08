Após empate, Bruno Lage valoriza partida do Botafogo: "Fomos muito superiores"

O Botafogo empatou por 1 a 1 com o Defensa y Justicia, nesta quarta-feira (23), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Jogando no Estádio Nilton Santos,, o Glorioso poupou alguns jogadores e agora terá que decidir sua vida na Argentina.



Perguntado na entrevista coletiva sobre a escolha por um time alternativo, Bruno Lage refutou a ideia de que exista apenas um time principal.

"Nós não temos um titular ou onze titulares, vocês podem ver isso desde que cheguei aqui. Perdemos Cuesta contra o Santos, já ficamos sem Eduardo, Tiquinho e a equipe continua jogando do mesmo jeito. É por isso que olho para eles e tento tirar o melhor de cada jogador. Danilo já foi titular dessa equipe, Júnior já foi titular dessa equipe. Temos que achar soluções, o Di Plácido está suspenso, mas é por isso que nossa equipe tem tantas opções."



O treinador falou, ainda, sobre a atuação da equipe e afirmou que o Botafogo foi melhor na partida: "Senti que é um resultado muito injusto por aquilo que os atletas fizeram dentro de campo. Fomos muito superiores ao adversário durante os 90 minutos. Os jogadores correram, lutaram e fizeram um jogo sólido na posse de bola. Gabriel fez um gol depois de estar há muito tempo fora. Eles chegaram apenas em um remate de fora da área."

Volta de Gabriel Pires

O jogo marcou a volta de Gabriel Pires, que estava lesionado há três meses. O camisa 14 abriu o placar e recebeu elogios de Bruno Lage: "O Gabriel é um jogador com muita qualidade, vinha de uma lesão prolongada. Às vezes, o jogador já quer atuar logo. Às vezes, o treinador mete o jogador lá dentro e não se percebe a condição do jogador e o risco."

Invicto, mas com muitos empates

Sobre os vários empates neste período de invecibilidade, o técnico português valorizou os resultados e se mostrou satisfeito com o desempenho da equipe nas duas competições que disputa (Brasileirão e Sul-Americana).



"Você diz da maneira que temos seis empates e três vitórias. Vou mudar isso: passamos de duas eliminatórias na Sul-Americana, empatamos com o Cruzeiro e estamos passando pelos nossos adversários. Sempre olho para aquilo que é o percurso. O último empate contra o São Paulo tivemos oportunidades perdidas. Hoje voltamos a criar e não vencemos."

Próximos confrontos

O jogo de volta na Argentina está marcado para a próxima quarta-feira (30), às 19h, no Estadio Florencio Sola. O Botafogo precisará vencer para se classificar. Qualquer resultado de empate levará o confronto para a decisão por pênaltis.



Mas antes do duelo decisivo, o Glorioso receberá o Bahia, no domingo (27), às 16h, no Nilton Santos. O jogo será válido pela vigésima primeira rodada do Brasileirão. O Alvinegro é líder com 48 pontos, onze à frente do segundo colocado, Palmeiras.