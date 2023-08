Botafogo vence Internacional de virada no Nilton Santos e continua líder absoluto do Brasileirão

O Botafogo disparou na liderança do Campeonato Brasileiro, com 47 pontos, e aumentou a invencibilidade para 16 jogos sem derrotas após vencer de virada o Internacional por 3 a 1, na noite deste sábado (12), no Nilton Santos, pela 19ª rodada da competição. Os gols foram marcados por Maurício, para o Colorado, e por Victor Sá, Janderson e Luís Henrique para o Alvinegro.

O time carioca agora cria mais gordura na liderança da Série A, enquanto a equipe gaúcha amarga sétima partida sem vitória na competição e continua na 12ª colocação, com 24.

Inter sai na frente no primeiro tempo e Rochet segura o placar

Com o início de jogo bastante disputado, Internacional levou a melhor e conseguiu chegar ao último terço do campo com mais facilidade. O jogo do Colorado ficou bastante concentrado no lado esquerdo do campo, mas a defesa do Botafogo estava bem posicionada e conseguiu evitar alguns lances perigosos.

Do outro lado, o Botafogo ameaçou a defesa do Internacional com Lucas Fernandes. O meia-atacante se ofereceu bastante no jogo e construiu boas oportunidades, que acabaram não sendo aproveitadas no primeiro tempo.

Isso se deve ao fato de que o goleiro Rochet fez boas defesas e evitou o pior para o Internacional. Mas antes disso, o Colorado abriu o placar com Maurício e deixou o Botafogo com muitos problemas para serem resolvidos.

Aos 17 minutos do primeiro tempo, Maurício avançou pelo lado esquerdo, bateu cruzado e Lucas Perri fez uma defesa. No entanto, o goleiro do Botafogo deu rebote, se enrolou com a bola e viu o meio-campista se aproximar para empurrar dentro do gol.

Após o gol, ambas as equipes tentaram criar as suas oportunidades, mas sempre construindo lances de contra-ataque. As jogadas, por sua vez, não deram certo e o Internacional foi tranquilo para o intervalo na frente do placar, enquanto o Botafogo voltou para o vestiário com a cabeça quente.

Virada extraordinária do Botafogo no segundo tempo

Os times retornaram para disputar o segundo tempo e continuaram com o mesmo ritmo de jogo. Mas o Botafogo foi mais esperto e conseguiu se aproximar da defesa do Internacional. O Alvinegro, aos nove minutos, deixou tudo igual com Victor Sá. Na jogada pela esquerda, Luís Henrique, que tinha acabado de entrar, atacou a linha de fundo e fez o cruzamento para o atacante, que só empurrou para o gol de Rochet.

Poucos minutos depois, aos 12', Janderson participou de um lance parecido com Luís Henrique e virou a partida. O atacante recebeu o cruzamento dentro da área e escorou no canto direito do gol de Rochet.

Aos 27 minutos, Luís Henrique deixou o dele e fez o terceiro gol do Botafogo. O atacante foi uma surpresa no segundo tempo e conseguiu participar dos três gols alvinegros. No contra-ataque do time carioca, Eduardo recebeu o passe na meia-lua e ajeitou para o jovem atleta, que invadiu a área e bateu colocado no canto esquerdo.

Na reta final do jogo, o Internacional chegou a balançar a rede pela segunda vez com Pedro Henrique, aos 43 minutos, mas o atacante estava em posição irregular. A arbitragem de vídeo foi utilizada para verificar o lance e o gol do Colorado foi anulado.

Próximo jogo

No próximo sábado (19), o Botafogo visita o São Paulo no Morumbi, às 16h, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na segunda (21), o Internacional recebe o Fortaleza, às 20h, no Beira Rio.