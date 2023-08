Em noite de Gatito, Botafogo empata com Guaraní-PAR e se classifica às quartas da Sul-Americana

O Botafogo está classificado para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Mesmo com o empate sem gols contra o Guaraní-PAR nesta quarta-feira (9), no Estádio Defensores del Chaco, no Paraguai, o Alvinegro aproveitou a vantagem de 2 a 1 no placar do jogo de ida e garantiu a classificação.

Na próxima fase da Sul-Americana, o Botafogo enfrenta o Defensa y Justicia, da Argentina. O Alvinegro se junta a Corinthians e Fortaleza entre os times brasileiros classificados para as quartas de final da competição. A Conmebol ainda não divulgou as datas dos jogos, mas os duelos serão realizados nas semanas dos dias 23 e 30 de agosto.

Primeiro tempo disputado no Defensores del Chaco

O início da primeira etapa contou com bastante infrações e um jogo bastante truncado no Paraguai. Guaraní teve as melhores chances, entre elas, uma finalização de Benítez na trave após uma sequência de chances desperdiçadas pelos donos da casa. O Alvinegro, por sua vez, quase abriu o placar com Segovia, mas os chutes do atacante paraguaio não estavam calibrados.

Sem Tiquinho Soares no ataque, o Botafogo teve bastante dificuldade para se encontrar no último terço do campo e cometeu muitos erros ofensivos. Com uma qualidade técnica inferior, o Guaraní não conseguiu criar mais oportunidades e foi para o vestiário precisando de um resultado favorável.

Botafogo segura empate no segundo tempo

No retorno para a etapa final, ambas as equipes continuaram com dificuldade para criar as suas chances e pecaram nas finalizações. O Botafogo teve a sua melhor oportunidade com Carlos Alberto. No lance, aos 39 minutos do segundo tempo, o atacante avançou pelo meio, deu um chapéu em Moya e finalizou no ângulo. O goleiro Muñoz se antecipou e fez boa defesa.

No lado do Guaraní, Gatito foi mais feliz e fez uma grande defesa no chute de Camacho. Perto dos acréscimos, o time paraguaio teve a sua melhor chance para abrir o placar. Aos 43 minutos, Philipe Sampaio cometeu erro na defesa e deixou a sobra para Barceló fazer o cruzamento. O camisa 7 dominou, emendou o chute e o arqueiro alvinegro espalmou para afastar o perigo.

Próximo jogo

Botafogo vira a chave para o Campeonato Brasileiro e enfrenta o Internacional, no sábado (12), às 21h, no Nilton Santos, pela 19ª rodada da competição. No mesmo dia, o Guaraní visita o Guaireña, às 20h30, pela sexta rodada do Campeonato Paraguaio.