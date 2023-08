Abel elogia atuação individual de Raphael Veiga na vitória do Palmeiras contra Vasco

.a Em duelo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro no Allianz Parque, o Palmeiras venceu o Vasco da Gama por 1 a 0, com gol de Raphael Veiga. O comandante Português concedeu sua entrevista coletiva após o final da partida, citando bom desempenho individual de seus atletas e dificuldades enfrentadas durante a semana.

Sobre Raphael Veiga

“Quando coletivamente não consegue resolver os problemas, entra a capacidade individual. É isso que espero deles. Ainda bem para nós poder contar com um jogador com esse talento. Depois de um período em que não esteve com a forma física ideal, está na melhor forma. Esperemos que continue assim“

Dificuldades enfrentadas pela cansaço

Ao ser perguntado pelo repórter Matheus Greff do Portal Vavel Brasil, sobre as dificuldades enfrentadas após problema técnico no avião que voltaria com a delegação palmeirense da Colômbia, o treinador respondeu:

“Foi difícil, foi uma viagem difícil. Em primeiro lugar, foi longa. Nos obrigou um foco e concentração muito grande, em um gramado pesado, que obriga um desgaste físico maior. Tivemos o contratempo com o avião.”

“A recuperação mental foi ótima, a física, nem tanto. Por isso hoje seria difícil. Os jogadores tinham pedido para passar a noite de ontem em casa, mas disse que não. Todos, inclusive eu. Hoje dormimos todos no CT, era importante. Infelizmente, não foi um jogo de tanta inspiração coletiva. Tivemos a inspiração do Veiga, que resolveu o jogo na bola parada.”

O individualismo no Palmeiras

“Por norma, não gosto de valorizar o lado individual. Uma das frases finais da palestra foi "jogar de forma coletiva, da nossa maneira, com o nosso ritmo". Os jogadores que estão no Palmeiras são diferenciados porque tem capacidade de resolver o jogo individualmente. No Palmeiras e nas maiores equipes do mundo, jogadores com algo diferente dos outros.“

Sistema defensivo alviverde

“As tarefas são muitos simples no sistema defensivo. Agora, gols como este (do Vasco), acho que foi o sétimo ou oitavo que a bola sobrou e pain. Estava impedido senão seria mais difícil. Foi um jogo difícil, tivemos só um treino depois de uma viagem longa e difícil. Saímos segunda e saímos na sexta.“