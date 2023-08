Palmeiras vence Cuiabá fora de casa antes de viajar para quartas de final da Libertadores

Jogando na Arena Pantanal,, o Palmeiras encarou o Cuiabá na 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida aconteceu na noite do último sábado (19) e teve vitória do alviverde sobre o Dourado por 2 a 0, com gols de Raphael Veiga e Richard Ríos.

Verdão vence Dourado fora de casa!

Logo aos sete minutos, Ríos cruzou a bola na área e López conseguiu o cabeceio, mas mandou por cima do gol, perdendo a primeira grande chance do jogo. Nove minutos depois Veiga, em uma falta na esquerda, cruzou a bola na área e Murilo desviou, mas mandou nas mãos de Walter.

Aos 20 minutos Marcos Rocha recebeu o passe na direita, cruzou na área e Veiga apareceu na segunda trave, mas o meia cabeceou por cima do gol. Sete minutos depois Cafú achou Deyverson na direita, que devolveu para o meio de primeira, onde Fernando Sobral chegou batendo, mas mandando por cima do gol. E um minuto depois, Empereur errou na saída e deixou no pé de López, que carregou na direita e achou Jhon Jhon na entrada da área, que bateu pela esquerda do gol.

Então aos 30 minutos Luan recuperou a bola na direita, cortou o defensor e cruzou na área como se fosse um lateral, na cabeça de Raphael Veiga, que cabeceou forte, alto, sem chance de defesa, abrindo o placar!

Palmeiras amplia na segunda etapa e confirma vitória sobre o Cuiabá

Aos nove minutos já no segundo tempo Jhon Jhon recebeu o passe, deixou dois para trás e achou López na frente, que tirou o defensor e foi travado, com o rebote de Veiga, que chutou forte, mas na trave esquerda. Três minutos depois Jhon Jhon recebeu o passe na esquerda e ajeitou para Artur chegar batendo, mas nas mãos de Walter.

Aos 14 minutos no cruzamento rasteiro da esquerda a bola chegou em Artur, que dominou e ajeitou para Ríos chegar batendo de primeira, no alto, mas pela esquerda do gol.

Então aos 20 minutos, no cruzamento da direita feitou por Marcos Rocha Fabinho tentou o chute, foi travado, e a bola sobrou para Richard Ríos na entrada da área, que soltou o pé e mandou a bola no ângulo direito, sem chance alguma de defesa, em um golaço!

Por fim, aos 47 do segundo tempo, Rikelme, da esquerda, chutou forte e Weverton espalmou para longe.

Próximos jogos

O Cuiabá volta a campo no domingo (27), às 11h, quando visita o Bragantino. O Palmeiras joga na quarta-feira (23), às 21h30, quando visita o Deportivo Pereira, na ida das quartas de final da Libertadores.