Goleiros do Palmeiras vão ao Allianz Parque testar refletores em véspera de partida na Libertadores

Em véspera de decisão na Copa Conmebol Libertadores da América, o Palmeiras realizou um 'teste' em seu estádio. Na noite desta terça-feira (29), Weverton e Marcelo Lomba, goleiros do Verdão, foram ao Allianz Parque para realizarem uma pequena atividade visando uma avaliação das luzes dos refletores da arena.

Acompanhados do preparador de goleiros Rogério Godoy e do diretor do clube Cícero Souza, as muralhas alviverdes realizaram um breve reconhecimento do gramado e dos refletores do estádio, fazendo atividades específicas de olho na preparação dos goleiros. Essa foi a segunda vez em que os atletas realizaram este tipo de reconhecimento da iluminação da casa alviverde.

No ano passado, foi intalado um novo sistema de iluminação no Allianz Parque. Com a ideia de modernizar a arena e também oferecer uma nova experiência aos torcedores, a WTORRE, administradora do estádio, instalou cerca de 180 novas lâmpadas de led da Philips, conectadas ao sistema Interact Sports, da Signify. De acordo com a gestão da arena, isso mostra uma nova forma de interação com o público, além de ser mais sustentável.

O Verdão ainda terá, em 2023, ao menos sete partidas ao serem disputadas em horário noturno no Allianz Parque. Desde a conquista do título Paulista de 2023, sob o Água Santa, o Palmeiras disputou 13 partidas noturnas em sua casa e sofreu 11 gols. Nestas partidas, o alviverde só não foi vazados em quatro ocasiões: Fortaleza, Bolívar, Atlético-MG e Vasco da Gama. Números que preocupam o departamento de goleiros do clube.

O Palmeiras se prepara para mais uma decisão na Copa Conmbeol Libertdores. Nesta quarta-feira (30), o Verdão recebe, em sua casa, o Deportivo Pereira, da Colômbia, em busca de carimbar sua vaga nas semifinais do torneio mais importante do continente. Com vantagem de quatro gols, o Verdão será recebido sob mosaico de sua torcida, que, nesta tarde, esteve no Allianz Parque para finalizar a montagem de um mosaico com a palavra "OBSESSÃO" e foco na busca por mais um título da América.