Jogo festivo entre Corinthians Masters e Lendas do Real Madrid comemora aniversário de 113 anos do clube Alvinegro

Para celebrar os 113 anos de história, o Corinthians preparou um amistoso entre os veteranos do clube e lendas do Real Madrid, relembrando o confronto entre as equipes no Mundial de Clubes de 2000. A partida acontece nesta sexta-feira (1), às 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

O evento começará às 19h10 (em referência a data de fundação do clube) e promete outras atrações além da partida de futebol. Durante a cerimônia também serão homenageados dois ex-atletas do Time do Povo: Gilmar Fubá, que faleceu em 2021, e Rincón, que faleceu em 2022.

O Timão jogará com: Cristian, Índio, Gil, Daniel, Adilson, João Carlos, Renato, Kleber, Augusto, Vampeta, Ricardinho, Luiz Mario, Fernando Baiano, Marcelinho Carioca, Edilson Capetinha, Luizão, Dinei, Danilo, Júlio Cesar e Nenê. Técnico: Oswaldo de Oliveira.

Já a equipe espanhola estará relacionada para a partida com: Francisco “Paco” Buyo, Albano Benjamín Bizzarri, Iván Campo Ramos, Francisco Pavón Barahona, Raúl Bravo Sanfélix, Antonio Núñez Tena, Alberto Rivera Pizarro, Rubén de la Red Gutiérrez, Edwin Arturo Congo Murillo, Steven McManaman, Christian Lali Karembeu, Clarence Clyde Seedorf, Sávio Bortolini Pimentel, Zé Roberto, Emerson Ferreira da Rosa, Ricardo Rocha. Técnico: José Antonio Camacho.

“É uma festa bonita, contra um dos maiores clubes do mundo, mas lá dentro temos um nome a zelar. É uma brincadeira, mas todo mundo quer jogar, ninguém quer perder, mesmo sendo um amistoso. Será uma festa bonita”,completou Dinei.

“É uma festa. Estamos aqui com o Real Madrid, jogando contra o Corinthians no aniversário. Vamos procurar fazer o máximo para que todos possam ver um grande evento”, disse o ex-atacante Sávio.

O time master do Corinthians se organiza em um grupo de WhatsApp. Lá, o técnico Oswaldo de Oliveira tem levado o jogo a sério. Segundo Dinei, até o físico dos adversários virou assunto.

