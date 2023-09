Fluminense vence Olímpia no Defensores del Chaco e avança às semifinais da Libertadores

Em confronto válido pelo jogo de volta das quartas de finais da Copa Libertadores, nesta quinta-feira (31), o Fluminense exibiu um desempenho admirável em território estrangeiro contra o Olímpia. A equipe do técnico Fernando Diniz não só manteve a vantagem construída no Maracanã (vitória por 2 a 0), mas também a ampliou.

O Tricolor garantiu a vitória por 3 a 1, garantindo assim a vaga às semifinais da Libertadores. Gols de John Kennedy e Cano (2x) embelezaram o triunfo do Fluminense, enquanto Zalazar marcou para o time paraguaio.

Primeiro Tempo

Os primeiros 45 minutos de jogo decorreram num ritmo frenético, tal como previsto. O Fluminense entrou na disputa com a determinação não de apenas defender, mas também de pressionar, abrindo vantagem logo no início com um gol letal de contra-ataque marcado por John Kennedy. No final do primeiro tempo, o Olimpia conseguiu empatar o placar, graças ao chute de Zalazar.

Segundo Tempo

O segundo tempo testemunhou a confirmação da vaga do Fluminense na próxima fase. Com a expulsão de Cardozo do Olímpia, a tarefa do Tricolor das Laranjeiras ficou ainda mais administrável. Aproveitando mais uma oportunidade de contra-ataque, Cano aproveitou o rebote do chute de John Kennedy, selando a passagem para as semifinais da Libertadores. Nos momentos finais do jogo, Cano ampliou ainda mais a vantagem dos cariocas.

Como fica?

Olhando para o futuro, o Fluminense está prestes a enfrentar o Internacional nas semifinais da Libertadores da América. Embora as datas exatas ainda não tenham sido confirmadas, os confrontos de primeira mão das semifinais estão programados para a semana de 27 de setembro, enquanto os jogos de volta estão previstos para acontecer durante a semana de 04 de outubro.

Enquanto isso, o Tricolor das Laranjeiras agora muda o foco para o Campeonato Brasileiro. Neste fim de semana, o Fluminense recebe o Fortaleza no estádio do Maracanã. O time de Fernando Diniz ocupa atualmente a quinta posição na tabela de classificação.