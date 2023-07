Fernando Diniz assume Seleção Brasileira de forma interina

Fernando Diniz será o novo técnico da Seleção Brasileira! O treinador do Fluminense foi o escolhido pela CBF para assumir o comando técnico da seleção interinamente até a chegada de Carlo Ancelloti, do Real Madrid, que assumirá o comando do ciclo até a Copa do Mundo de 2026. O contrato será de seis meses ou um ano, dependendo da data em que o italiano poderá deixar o clube espanhol.

Fernando Diniz irá conciliar o trabalho do Fluminense com a CBF e irá se apresentar a seleção apenas nas Datas Fifa. Segundo o GE, a confederação procurou o clube para tratar da liberação, e a resposta foi que isso só ocorreria perante pagamento de multa, e as partes chegaram a um consenso. Com o acordo, o Tricolor Carioca não será prejudicado em momentos-chave da temporada, como o mata-mata da Libertadores. No entanto, ainda não há definição se Diniz permanecerá na comissão técnica da Seleção após a chegada do italiano.

O comandante de 49 anos terá seis partidas com a amarelinha em 2023. Na Data Fifa de 4 a 12 de setembro, o Brasil recebe a Bolívia e visita o Peru. Em seguida, a Seleção enfrenta a Venezuela (em casa) e Uruguai (fora), fechando o ano com compromissos diante da Argentina (em casa) e Colômbia (fora), em novembro.

Caso Ancelotti não deixe o Real Madrid em janeiro de 2024, o treinador do Fluminense também deve assumir a seleção na Data Fifa de março, quando serão disputados dois amistosos em solo europeu, um deles contra a Espanha, em Madri.

O calendário da Fifa ainda prevê datas em junho e a disputa da Copa América, nos Estados Unidos, onde a seleção deve ser treinada por Carlo Ancelotti. Além disso, também há a disputa do torneio pré-olímpico, onde a seleção deve ser comandada por Ramon Menez, interino nos três primeiros jogos da seleção no ano, que retorna ao comando da equipe Sub-20.

Com o acerto de Diniz como interino, a CBF está focada em fin alizar os trâmites finais para oficializar a vinda de Ancelotti ao Brasil. Ainda restam alguns acordos a serem definidos desde bases salariais até comissão técnica, passando por logística e local onde o italiano vai morar.