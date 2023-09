Juventude e Chapecoense empatam sem gols pela Série B

Em noite sem ânimo e de poucas chances na última quinta-feira (31), Juventude e Chapecoense empatam sem gols, pela 26ª rodada da Série B, no Alfredo Jaconi.

Tudo zerado e sem ânimo

O jogo no Alfredo Jaconi começou com o Juventude pressionando a Chape, que mal conseguia reagir. Mas poucos a pouco, o Verdão tentava chegar, mas errava muito os passes e não conseguia criar jogadas perigosas. Por outro lado, o Ju até atacou, e conseguiu levar perigo, acertou o travessão. Sem mudanças, a partida foi para os vestiários sem gols.

Sem mudanças

A partida recomeçou com a Chapecoense diferente, atacando e dominando o time da casa. O Juventude por sua vez, buscava equilibrar a partida e segurar o placar zerado. Aos 21, pelo lado direito, Felipe Ferreira chutou e a bola parou na trave do gol defendido por Léo Vieira. No rebote Bruno Vinicius chutou e Léo Vieira fez grande defesa, em grande chance do Verdão. Na reta final os times criaram muitas oportunidades e desperdiçaram também muitos gols, com isso, o jogo terminou empatado, no 0 a 0.

Mas, e como fica?

Com o resultado, o Juventude perdeu a chance de voltar para o G-4 e permanece na 5ª posição na tabela de classificação, com 44 pontos. Já a Chapecoense segue na 16ª colocação com 27 pontos, e com o risco de voltar ao Z-4

Próximos Jogos

O Juventude volta a jogar no domingo (10), fora de casa, às 15h45 contra o Atlético-GO. A Chapecoense entra em campo novamente pela Série B na terça-feira (5), às 21h30, contra o Guarani, na Arena Condá.