Novorizontino vence Ituano e volta ao G-4 da Série B

Na noite desta quarta-feira (30), o Novorizontino venceu o Ituano, por 2 a 0 na abertura da 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Léo Tocantins e Ronaldo marcaram os gols do Tigre.

Novorizontino sai na frente

O jogo começou cheio de emoção, com o Novorizontino dominando e mantendo bola no pé. Aos 11, o Ituano chegou com Wesley Pomba ficando cara a cara com o goleiro, após passe de Matheus Cadorini, mas perdeu a boa chance. Na sequência, Léo Tocantins chegou em um cruzamento sem intenção, o goleiro Jefferson Paulino tentou espalmar, mas falhou feio e empurrou a bola para dentro do próprio gol, marcando para o Novorizontino.

Em desvantagem no placar, o Ituano ainda teve chance de empatar o jogo, numa finalização de Hélio Borges, que foi defendida por Jordi, decretando ida para os vestiários.

Novorizontino amplia

A partida recomeçou fria, pouco movimentada. O Ituano chegou em chute de Hélio Borges da entrada da área que passou perto. Por outro lado, o Novorizontino voltou a crescer.

Aos 38, em ataque puxado por Zé Mateus pela direita, ele achou Ronaldo na área. O camisa 9 bateu cruzado, no cantinho de Paulino, que mais uma vez não conseguiu fazer a defesa, ampliando o placar. O lance ainda foi para checagem do VAR, mas o gol foi mesmo confirmado.

Mas, e como fica?

Com o resultado, o Novorizontino chega aos sonhados 45 pontos, pulando para a vice-liderança da Série B e volta ao G-4 da competição. O Ituano, por sua vez, fica estacionado nos 32 pontos na 13ª posição da tabela, podendo ainda ser ultrapassado pela Ponte Preta.

Próximos Jogos

Na sexta-feira (8), às 18h, o Ituano recebe o Vila Nova no estádio Novelli Júnior, em Itu. Na segunda-feira (11), às 20h30, é a vez do Novorizontino visitar o Avaí na Ressacada, em Florianópolis.