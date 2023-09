Eduardo Coudet exalta reação do Inter contra São Paulo: "Um grandíssimo segundo tempo"

O Internacional passou vários jogos sem vencer no Brasileirão, mas acabou com a seca. O Colorado onquistou uma excelente vitória de virada por 2 a 1 sobre o São Paulo na chuvosa noite de quarta-feira (13), em atuação que deixou mais feliz o treinador Eduardo Coudet, ainda mais com um segundo tempo primoroso da equipe colorada.

O argentino enalteceu o rival e reconheceu que a vitória veio pela melhora no segundo tempo. "(O São Paulo é) Um time que joga muito bem, com jogadores diferenciados. Ajustamos e buscamos. O resultado que nos servia era ganhar. Em linhas gerais, fizemos um grande jogo. Um grandíssimo segundo tempo. Não fomos mal no primeiro. Tomamos um gol no fim do primeiro. É difícil, mas estamos convencidos. Repassamos que tinha que sair a jogar e ganhar".

No primeiro tempo, o time do técnico argentino não foi bem e saiu para o intervalo perdendo por 1 a 0. Coudet não chegou a falar muito de como foi a conversa no vestiário para voltar e virar o jogo. Ele destacou como o time demorou para assimilar a dinâmica de jogo que ele queria implementar.

O fato de ter derrotado o Tricolor dará mais tranquilidade ao vestiário para a sequência da competição e também para as semifinais da Libertadores. "A intenção foi sempre a mesma. Quem sabe podemos manter mais tempo. Melhoramos a cada jogo. Esta é a ideia. É sempre mais fácil melhorar com vitórias. Também estava desesperado por voltar a ganhar. Mas merecíamos vencer também contra Cuiabá e Fortaleza. Com seis pontos a mais, falaríamos que estávamos bem no Brasileirão. Podemos fazer coisas importantes desta maneira. Estamos convencidos".

Sequência

Após vencer, o Inter chegou a 29 pontos subiu para a décima posição no Brasileirão, ultrapassando o Tricolor Paulista. Na rodada seguinte, o time de Coudet enfrenta o Athletico-PR. A partida ocorrerá na quinta-feira (21), às 19h30, na Ligga Arena.