Athletico e Fluminense fazem jogo emocionante e empatam na Ligga Arena

Athletico-PR e Fluminense se enfrentaram neste domingo (27), na Ligga Arena, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto ficou empatado em 2 a 2 e o resultado fez com que ambos times perdessem uma posição na tabela de classificação.

Primeiro tempo com gol e expulsão

A primeira etapa começou repleta de erros técnicos de ambos times, e foi em um erro desse que surgiu uma falta na entrada da área para a equipe do Furacão aos 12 minutos. Após bola cruzada na área por Vitor Bueno, Fluminense cortou mal e a bola sobrou para o zagueiro Cacá empurrar para o fundo da rede.

A partida reservava emoção, e aos 20 minutos, Vinicius Kauê recebeu cartão vermelho por acertar o rosto de Leo Fernández com o cotovelo. Inicialmente o lateral do Furacão recebeu somente o cartão amarelo, mas após consulta ao VAR, o árbitro Raphael Klaus optou do dar o vermelho ao jogador.

Por conta da expulsão, o jogo mudou. O Fluminense foi para cima do time da casa mas não teve sucesso na primeira etapa. A etapa inicial terminou 1 a 0 para os mandantes e reservou mais emoção ainda para a etapa complementar.

O Fluminense passou a jogar melhor e tomar conta da partida. Rodando a área paranaense, mas só conseguiu chegar aos seus gols no final da partida. Aos 30 do segundo tempo, João Neto cruzou bola na área, Yony Gonzalez escorou e Guga chegou cortando e batendo para empatar a partida.

Aos 42, João Neto recebeu grande cruzamento de Martinelli e virou o jogo para o Tricolor das Laranjeiras. A partida parecia controlada pelos visitantes, mas em erro de saída de jogo, o Athlético ainda buscou o empate. Cuello recebeu na esquerda e cruzou com perfeição para Vitor Roque igualar o placar e dar números finais à partida.

Agenda

O Furacão volta a campo no próximo sábado (02), às 16h, quando recebe o Atlético-MG pelo Brasileirão. Já o Fluminense volta a campo na próxima quinta-feira (31), às 21h30, em partida de volta das quartas de final da Copa Libertadores. O tricolor venceu a partida de ida por 2 a 0 e busca a classificação à semifinal da competição.