De virada, Internacional vence São Paulo no Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro

Nesta quarta-feira (13), em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro,, no Estádio Beira-Rio, o Internacional venceu o São Paulo de virada por 2 a 1, com gols dos laterais Bustos e Renê, enquanto Calleri marcou para equipe paulista.

Primeiro tempo

logo nos primeiros minutos, o time da casa chegou com muito perigo, Alan Patrick encontrou Maurício livre, o atacante chutou forte, fazendo o goleiro paulista se esticou todo para fazer a defesa.

Dominando a partida, o colorado foi mais uma vez ao ataque, dessa vez com Wanderson que finalizou de longe, mas a bola passou por cima do gol levando perigo.

O jogo ficou truncado com poucas criações dos dois lados, até que o tricolor conseguiu sua primeira chegada clara, Lucas Moura fez boa jogada individual, encontrou Wellington Rato sozinho, que ajeitou na entrada da área e chapou para linha de fundo.

Em seguida, no escanteio cobrado por Rato, Calleri cabeceou com estilo e a bola explodiu na trave dos sulistas. Com domínio paulista no final da primeira etapa, Alisson pressionou Keiller, que se enrolou e acabou cometendo pênalti. O camisa 9 do tricolor foi para cobrança e converteu, assim indo para o intervalo com 1 a 0.

Segundo tempo

Se os visitantes estavam pressionando antes do intervalo, na segunda etapa o cenário mudou completamente, aos 14 minutos, após bate rebate dentro da área, a bola sobrou para Bustos que encheu o pé e deixou tudo igual no Beira-Rio.

A equipe se empolgou e continuou atacando, Maurício recebeu por dentro e soltou um foguete, Rafael fez uma defesa impressionante, evitando uma virada.

Mas com muita pressão colorada, Renê foi lançado na esquerda e disparou uma bomba, estufando a rede, e virando o jogo com um golaço do lateral esquerdo.

O tricolor se lançou ao ataque buscando um empate, Michel Araújo recebeu um bom lançamento, o volante chutou no cantinho, mas Keiller conseguiu chegar e salvar seu time.

Mesmo com a equipe do Sudeste buscando o empate até o fim, o Inter se fechou e garantiu o resultado de 2 a 1, fazendo a torcida festejar de baixo de muita chuva nas arquibancadas do estádio.

Situação na tabela

Com esse triunfo, o Colorado levou os três pontos e subiu para 10ª colocação da tabela com 29 pontos, enquanto o Tricolor Paulista cai para 12º lugar com 28 pontos.

Próximos compromissos

O Internacional volta a campo na próxima quinta (21), contra o Athletico-PR, na Ligga Arena, às 19h30 pelo brasileirão.

Já o São Paulo entra em campo no domingo (17), pela primeira partida da fina da Copa do Brasil, contra o Flamengo, no Maracanã, às 16h. Pelo Brasileirão, enfrenta o Fortaleza, na quarta-feira (20), às 21h30 no Estádio do Morumbi.