Com golaço de Gerson no final, Flamengo bate Coritiba fora de casa e sobe posição na tabela

Na tarde deste domingo (20), Coritiba e Flamengo se enfrentaram pela 20 rodada do Campeonato Brasileiro, no returno, no estádio Couto Pereira. Graças ao belo gol de Gerson, anotado já aos 48 minutos do segundo tempo, o Rubro-Negro venceu o Coxa pelo placar de 3 a 2 (Gabigol e Arrascaeta também marcaram para os cariocas, e Robson e Edu à favor dos paranaenses).

Primeiro tempo intenso

Com diversos lances de perigo para os dois lados. O Flamengo venceu pelo placar de 2 a 1, com gols de Gabigol e Bruno Henrique, Robson fez para o Coxa. Mas ambas as equipes poderiam ir para o intervalo tendo balançado a rede mais vezes.

No Flamengo, Bruno Henrique era o dono da partida. Mesmo sem ter marcado na primeira etapa, foi quem criou as melhores jogadas do ataque rubro-negro. Wesley sofreu o pênalti convertido por Gabigol. Já Arrascaeta anotou após boa jogada do camisa 27 e assistência de Victor Hugo.

Pelo lado do Coritiba, o destaque foi Marcelino Moreno, que deu muito trabalho atuando pelo lado esquerdo. Robson marcou de pênalti e Edu viu Matheus Cunha fazer um milagre num lance cara a cara.

Golaço salvador

Quando tudo caminhava para um 2 a 2 frustrante no Couto Pereira, Gerson apareceu para ser o personagem principal da partida. Após roubada de bola de Thiago Maia e passe de Luiz Araújo, o volante acertou um lindo chute de fora da área, aos 48 minutos do segundo tempo. Impediu um resultado frustrante para o Rubro-Negro, que saiu atrás no placar e conseguiu reagir para ficar com a vitória.

Classificação

Com a vitória, o Flamengo sobe para a terceira colocação do Brasileirão com 35 pontos, ultrapassando o Grêmio, que foi derrotado pelo Santos na tarde deste domingo (20). Já o Coritiba perdeu posições e agora é o 19º colocado, com 14, sendo superado pelo Vasco, que também venceu nesta 20ª rodada.

Na outra ponta da tabela, o Coxa pode valorizar a boa atuação que teve dentro de casa, mas segue atolado na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Próximos jogos

O Flamengo volta a campo no próximo sábado, quando enfrenta o Internacional, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Já o Coritiba atua novamente no domingo, quando encara o Fortaleza, também às 18h30, em local indefinido, será no Castelão ou no Presidente Vargas.