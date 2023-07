Athletico e Bahia tentam recuperar ânimo em "duelo dos eliminados" no Brasileirão

Neste domingo (16), o Athletico recebe o Bahia em duelo válido pela 15a rodada do Brasileirão Série A, direto da Ligga Arena da Baixada, em Curitiba.

As duas equipes sofreram eliminações dramáticas durante a semana nas quartas de final da Copa do Brasil e buscam recuperar-se através do Brasileirão neste final de semana.

O jogo será transmitindo ao vivo pela TNT (exceto para o estado do Paraná) pela CazeTV e pelo serviço Furacão Play, a partir das 18h30, pelo horário de Brasília.

Athletico busca manter bom desempenho ofensivo

O torcedor do Furacão segue apoiando o técnico interino Wesley Carvalho devido à considerável melhora no desempenho ofensivo da equipe nos últimos jogos. Contra o Flamengo na última quarta-feira, o Athletico finalizou 28 vezes e teve controle absoluto das ações na maior parte do tempo.

No entanto, a falta de qualidade nas definições dentro do terço final seguem sendo um problema para a equipe nesta temporada. Vitor Roque não conseguiu ser decisivo e o Furacão acertou apenas cinco chutes no alvo das 28 tentativas.

Com a eliminação na Copa do Brasil, o Furacão ganhou datas para aprimorar os treinamentos em busca dos principais objetivos na temporada: finalizar o Brasileirão dentro do G-4 e conquistar o título da Conmebol Libertadores.

Provável escalação: Bento; Khellven, Thiago Heleno, Zé Ivaldo e Esquivel; Fernandinho, Erick, Christian e Vitor Bueno; Canobbio e Vitor Roque. Técnico: Wesley Carvalho

Bahia tenta aproveitar embalo para fugir do Z-4

Do outro lado, o Bahia conseguiu superar as adversidades do campo e do ciclone extratropical em Porto Alegre para fazer a sua melhor atuação nesta temporada, competindo fortemente contra o Grêmio de Luís Suarez.

O Tricolor de Aço chegou a abrir o placar no final do primeiro tempo e sentiu o gosto da classificação, mas sofreu empate no segundo tempo. Na reta final, a equipe de Renato Paiva teve novas oportunidades de definir o confronto, mas parou na trave. Na disputa por pênaltis, os gremistas acabaram levando a melhor.

Renato Paiva deve manter a base da equipe que começou o duelo contra o Grêmio para o duelo diante do Furacão. A torcida aprovou o desempenho com muitos elogios nas redes sociais, mas a pressão em cima do técnico certamente voltará em caso de derrota, pois o Bahia precisa se afastar do Z4.

Provável escalação: Marcos Felipe, Cicinho, Kanu, Gabriel Xavier e Ryan (Matheus Bahia); Rezende, Acevedo, Thaciano e Cauly; Kayky e Everaldo. Técnico: Renato Paiva

Arbitragem

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Maira Mastella Moreira (RS)

VAR: Igor Junio Benevenuto (Fifa-MG)