Em casa, Corinthians encara o Coritiba para se distanciar do Z-4

Na tarde deste domingo (13), o Corinthians volta a campo pelo Campeonato Brasileiro para enfrentar o Coritiba, às 16h, na Neo Química Arena. A partida é válida pela 19ª rodada da competição e fecha o primeiro turno.

As duas equipes chegam para o confronto com o objetivo de fugir da zona de rebaixamento. Donos da casa, o Timão ocupa o 14º lugar com 20 pontos. Após um início ruim, a equipe de Vanderlei Luxemburgo começa a esboçar uma reação no Brasileirão.

O Coritiba, por sua vez, é um dos times que está no Z-4 da competição. Com apenas 14 pontos, o Coxa não saíra das quatro últimas posições mesmo se vencer o Corinthians. O time vinha de uma sequência de quatro jogos sem derrota, mas nas duas últimas rodadas voltou a perder.

O time do Parque São Jorge entrou em campo no meio de semana pela Copa Sul-Americana. Na Argentina, empatou sem gols contra o Newells Old Boys e garantiu a vaga para as quartas de final.

Pelo Campeonato Brasileiro, o clube paulista empatou fora de casa com o Internacional, deixando a vitória escapar nos minutos finais e jogando com um a mais no segundo tempo.

O Coritiba teve a semana livre para se preparar para a partida fora de casa. Na rodada passada, a equipe perdeu em pleno Couto Pereira para o Bragantino por 1 a 0, resultado que sacramentou a permanência do clube na zona de rebaixamento por, no mínimo, mais duas rodadas.

No histórico do confronto, o Timão leva ampla vantagem sobre o Coxa. Em 49 jogos oficiais, são 25 vitórias a favor do time paulista, 13 do time paranaense e 11 empates. Além disso, o Corinthians não sabe o que é ser derrotado pelo adversário de logo mais há 12 anos.

O último triunfo do Coritiba sobre o Corinthians foi em 2011, pelo Brasileirão daquele ano. De lá pra cá, foram 16 jogos, com 10 vitórias corinthianas e seis empates. Em São Paulo, o tabu é ainda maior. A equipe Coxa branca não vence o Timão há 20 anos.

Luxa conta com retorno de argentino

Depois de ficar fora devido a uma entorse no tornozelo esquerdo, o meia Matías Rojas volta a estar a disposição e está entre os relacionados para a partida. Porém, o novo camisa 10 corinthiano deve começar entre os reservas.

Além do argentino, Renato Augusto e Gabriel Moscardo, que foram poupados no meio de semana, voltam ao time e devem começar entre os titulares.

Provável escalação: Cássio; Fagner, Gil, Murillo e Fábio Santos; Gabriel Moscardo (Fausto Vera), Maycon e Renato Augusto; Adson, Wesley e Yuri Alberto.

Coritiba pode ter metade do time modificado

O técnico Thiago Kosloski pode fazer até cinco alterações no time titular para entrar em campo diante do Corinthians. Entre as mudanças, duas são praticamente certas. O lateral esquerdo Victor Luis e o volante Sebastian Gomez entram nos lugares de Jamerson e Bruno Gomes, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

No ataque, Robson deve voltar ao time titular. O jogador ficou de fora do último jogo por suspensão devido ao acúmulo de três cartões amarelos. Na lateral direita e no meio de campo, o técnico do Coxa tem dúvidas na escalação.

Os laterais Diogo Batista e Natanael disputam pelo lado direito quem começa entre os 11 iniciais. Já no meio de campo, a briga pela vaga de titular está entre Fransérgio e Andrey.

Provável escalação: Gabriel Vasconcelos; Diogo Batista (Natanael), Kuscevic, Henrique e Victor Luis; Fransérgio (Andrey), Matheus Bianqui e Sebastian Gómez; Marcelino Moreno, Diogo Oliveira e Robson.

Arbitragem

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa-SC);

Assistente 1: Henrique Neu Ribeiro (SC);

Assistente 2: Eduardo Goncalves da Cruz (MS);

VAR: Daniel Nobre Bins (Fifa-RS).