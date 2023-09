Com gol de Julimar, Mirassol encerra jejum e vence Botafogo-SP

Em noite de sábado (9) sem muita emoção, Julimar saiu do banco na etapa final e resolveu para o Mirassol, que venceu o Botafogo-SP por 1 a 0, no estádio Maião, pela 27ª rodada da Série B.

Sem grandes emoções

O jogo começou fraco e sem ânimo, com as duas equipes sem grandes feitos. Porém, o Mirassol, aproveitou para dominar a posse de bola, mas teve dificuldade para furar o bloqueio adversário. Já o Botafogo-SP resumindo em poucas palavras: nada fez. Na reta final, em cobrança de escanteio, Zé Roberto cabeceou por cima da meta.

Julimar marca para Leão

A partida retomou com mais gás, e dessa vez o Botafogo conseguiu incomodar o adversário. Em cruzamento da direita, Thássio entrou batendo e a bola passou muito perto. Na sequência, o Mirassol respondeu no jogo aéreo, mas a cabeçada de Zé Roberto foi para fora. No desenrolar da etapa, Mozart começou a estudar o adversário, e optou por mexer no Leão, chamando a responsabilidade para Camilo e Julimar. Aos 33, Camilo mostrou toda sua categoria e serviu na cabeça de Julimar, que mergulhou e tocou para o fundo do gol, abrindo para o Leão. Após o gol, o Mirassol manteve bola no pé até o apito final para sair de campo com a vitória assegurada.

Mas, e como fica?

O resultado quebrou uma sequência ruim do Mirassol, que sobe aos 40 pontos, assumindo a 10ª colocação. Já o Botafogo-SP estaciona nos 32 pontos e terminará a rodada no 12º lugar.

Próximos Jogos

Pela 28ª rodada da Série B, as duas equipes voltam a campo no próximo sábado (16). O Mirassol visita o Criciúma, às 15h30, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma. Já às 17h é a vez do Botafogo-SP receber Atlético-GO, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto