Na prévia da Sul-Americana, Fortaleza vence Corinthians pelo Brasileirão

Na noite desta quinta-feira (14), Fortaleza e Corinthians se enfrentaram na Arena Castelão. O confronto foi válido pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza foi melhor na maior parte do tempo e venceu por 2 a 1, gols de Lucero e Pikachu, Pedro descontou para o Corinthians.

Tudo igual

Embalado pelo apoio de seu torcedor, o Fortaleza tomou as iniciativas do duelo. Logo com menos de um minuto de jogo, Marinho cruzou para Lucero, que subiu à frente da zaga do Corinthians e cabeceou para baixo. A bola passou ao lado do gol de Cássio.

Aos e, nova investida do Leão. Bruno Pacheco chegou pela esquerda e cruzou na área. A bola passou por todo mundo e sobrou do outro lado para Pochettino. O atacante ajeitou e finalizou forte, mas foi abafado por Cássio, que fez boa defesa.

A peleja seguiu com o Fortaleza pressionando e um Corinthians recuado, mas logo os donos da casa seriam recompensados. Aos 25, Gil forçou passe para Ruan Oliveira, que foi desarmado por Marinho. Já dentro da área, o atacante rolou para Lucero, que bateu de primeira. A bola ainda desvia, deixando Cássio sem chance de defesa.

A equipe paulista reagiu rápido e logo igualou o marcador. Quando o relógio marcava 32 minutos, após cobrança de escanteio, Caetano disputou com a zaga do Fortaleza e a bola sobrou para Gabriel Moscardo, que chutou na trave. No rebote, de cabeça, Pedro mandou para as redes

Apenas dois minutos depois, o Fortaleza voltaria a passar na frente do placar, com gol marcado por Marinho. Porém, o lance foi anulado após o VAR constatar toque no braço do jogador.

A última cartada dos comandados por Vojvoda no primeiro tempo foi aos 43, quando Pochettino arriscou chute de fora da área e acertou o travessão de Cássio.

Gol no fim

No segundo tempo, a primeira boa oportunidade foi dos visitantes. Yuri Alberto avançou e tocou para Matheus Araújo dentro da área. Ele rola para Wesley, livre, frente a frente com o goleiro João Ricardo. O atacante, porém, dominou mal e foi desarmado.

Os comandados de Vojvoda chegariam aos 21. Marinho recebeu e fez cruzamento na pequena área, Lucero saltou e por muito pouco não conseguiu cabecear.

Aos 30, após fazer jogada individual pela ponta direita, Marinho cortou Matheus Bidu e foi derrubado. Em cima do lance, o árbitro assinalou o pênalti. Na cobrança, o próprio Marinho bateu, mas chutou para fora.

Já nos acréscimos, a bola na rede que daria a vitória aos donos da casa. Escobar chegou pela esquerda e cruzou na área. Yago Pikachu dominou, e soltou uma bomba, rasteira. Cássio se estica, mas não consegue defender, 2 a 1 para o Leão do Pici.

Classificação e próximos compromissos

Com o resultado, o Fortaleza ocupa a 8ª posição, com 35 pontos. O Leão volta à campo na quarta-feira (20), quando visita a equipe do São Paulo, às 21h30.

Já o Corinthians se encontra na 14ª colocação, com 26 pontos. Os paulistas tem como próximo desafio o confronto contra Grêmio, na segunda-feira (14), às 21h, duelo adiado da rodada 15 do Brasileiro.